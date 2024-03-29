В Австрії затримали колишнього спецслужбовця за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Про це повідомляє австрійське інформагентство APA.

Прокуратура Відня також інкримінує Отту зловживання службовим становищем, ведення таємної розвідки та передачу російським шпигунам вмісту мобільних телефонів австрійських високопосадовців.

Як зазначають у виданні, Отт був співробітником Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT).

Отт разом з іншим колишнім співробітником BVT збирав інформацію для Росії, спираючись на свою попередню діяльність на посаді захисника конституції.

За інформацією газети "Der Standard", вміст смартфонів трьох колишніх високопосадовців МВС був переданий російським спецслужбам. Передача була здійснена Оттом влітку 2022 року.

Викрадені смартфони належать Міхаелю Клойбмюллеру, який багато років очолював кабінет у міністерстві внутрішніх справ, Міхаелю Такачу, нинішньому директору Федеральної поліції, і Герноту Майєру, директору Федерального відомства з питань імміграції та притулку.

За інформацією з близьких до них джерел, ці люди вже були поінформовані кілька днів тому про те, що їхні мобільні телефони перебувають у розпорядженні російських спецслужб.

Згідно з ордером на арешт, виданим прокуратурою, колишнього співробітника BVT Отта зараз допитують.

Його підозрюють у тому, що він був "кротом" та встановив контакт з російською розвідкою як офіцер зв'язку в Туреччині. Згодом він пересилав секретну інформацію зі своєї робочої електронної адреси на свою приватну, а потім передавав її російським спецслужбам.