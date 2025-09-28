Повітряний простір Данії закриють для всіх цивільних дронів

Про це повідомляє міністерство транспорту Данії.

Наступного тижня Данія прийматиме саміт ЄС. Потрібно повністю зосередитися на безпеці. З огляду на нещодавні інциденти з дронами в кількох аеропортах, міністр транспорту Томас Даніельсен, у консультації з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном та міністром юстиції Петером Хуммельгором, вирішив скористатися опцією, передбаченою законом про авіацію, щоб закрити повітряний простір Данії для всіх цивільних польотів дронів протягом цього тижня

"Наразі ми перебуваємо у складній безпековій ситуації, і ми повинні забезпечити найкращі можливі умови роботи для збройних сил та поліції, коли вони будуть відповідати за безпеку під час саміту ЄС. Завдання, яке вже вимагає значних зусиль від нашої влади, яка цілодобово працює над захистом данців та наших гостей", - каже міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Закон про авіацію надає Міністру транспорту можливість закривати весь повітряний простір або його частину для різних видів руху, якщо це необхідно для громадської безпеки або за наявності особливих обставин.

Порушення заборони може призвести до штрафу або позбавлення волі на строк до двох років.

Заборона не поширюється на польоти військових дронів, державну авіацію з дронами, включаючи поліцейські та екстрені операції з використанням дронів, а також муніципальні та регіональні операції з використанням дронів у надзвичайних ситуаціях та пов'язаних зі здоров'ям.