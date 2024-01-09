В ЄС закликають вакцинуватися від COVID-19 через сплеск вірусу
У деяких країнах Євросоюзу знову спостерігається сплеск захворювання на COVID-19. Додатковою проблемою є поширення інших респіраторних захворювань
Про це повідомляє Euractiv.
Комісарка ЄС із питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес заявила, що COVID та його штами "все ще з нами", тож наголосила на необхідності вакцинації.
"Вакцинація залишається вирішальним щитом проти COVID, особливо для найбільш уразливих верств населення нашого суспільства. Я наголошувала на цьому в листі, надісланому всім міністрам охорони здоров’я у вересні, щодо необхідності вакцинації від COVID та сезонного грипу", – зазначила Стелла Кіріакідес.
Особливо важлива вакцинація, за словами комісарки ЄС, і з огляду на те, що нині "співіснують три віруси одночасно".
"Європейський центр профілактики та контролю захворювань повідомив, що спалахи SARS-CoV-2, а також сезонного грипу та респіраторно-синцитіального вірусу (RSV) не є несподіваними, а також про спільну циркуляцію трьох вірусів", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що в Хорватії 12 по 18 грудня було зареєстровано 68 смертей від Covid. У Греції прогнозують 80 смертей щотижня, якщо поточні тенденції збережуться. В Італії кількість випадків грипу та COVID досягла рекорду за останні два тижні 2023 року.
"Деякі столиці вже обмірковують запровадження нових обмежувальних заходів, як-от обов’язкове носіння масок у певних місцях", - пишуть у Euractiv.
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