В Естонії впав дрон, поліція припускає, що він український. Міноборони Україну не звинувачує

Про це пише естонське видання ERR.

У понеділок, 25 серпня, близько 15:00, у волості Ельва Тартуського повіту, Естонія, місцевий фермер виявив уламки ударного дрона. Як повідомив генеральний директор поліції безпеки (КаПо) Марго Паллосон, на місці події також була вирва від вибуху. Люди внаслідок інциденту не постраждали.

Департамент поліції безпеки спільно з прокуратурою розпочав розслідування для з'ясування обставин. За оцінкою КаПо, дрон впав на території Естонії в неділю рано вранці.

"За попередніми даними, у нас є підстави вважати, що це міг бути український дрон, націлений на об'єкти на території Росії, але який Росія за допомогою GPS-глушення та інших засобів електронної боротьби збила з курсу, і він відхилився в повітряний простір Естонії. Зараз ніщо не вказує на те, що це міг бути російський дрон", - заявили у поліції.

Паллосон уточнив, що це був військовий дрон, до якого було прикріплено вибухову речовину, і вона здетонувала. За його словами, якби дрон упав на житловий будинок, він міг би спричинити серйозні руйнування.

За словами гендиректора КаПо, можливо, дрон потрапив у повітряний простір Естонії як із повітряного простору Росії, так і з повітряного простору Латвії. Він додав, що це зараз розслідується.

На пресконференції міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що наразі "запущено всі необхідні процедури". За його словами, знахідка уламків дрона насамперед пов'язана з тим, що Росія продовжує війну в Україні, а Україна захищає себе.

Голова КаПо додав, що дрон опинився в Естонії внаслідок дії пригнічувача GPS-сигналу з боку Росії.

Начальник розвідувального центру сил оборони Антс Ківісельг, коментуючи ситуацію, зазначив, що глушення GPS-сигналу з боку Росії спрямоване на захист російських стратегічних об'єктів і не спрямоване безпосередньо проти Естонії чи інших союзників НАТО.

Міністр оборони наголосив, що Естонія почала закупівлю нового типу радарів, здатних виявляти об'єкти, що низько летять.

"Чи можна з їхньою допомогою створити суцільне покриття? Теоретично – так, все залежить від того, скільки ресурсів ми туди вкладемо. Наші можливості стануть значно кращими. Чи буде це стовідсоткове покриття – покаже час. Водночас війна в Україні показує, що стовідсоткового покриття немає ніде", – додав Певкур.

Він також повідомив, що в понеділок увечері спілкувався з міністром оборони України.

У неділю вранці департамент поліції та прикордонної охорони спостерігав за дроном, що летів над Чудським озером, який пізніше впав на російській території в це ж озеро.

У суботу та проти ночі на неділю в Ленінградській області Росії спостерігалося активне пересування дронів, коли Україна атакувала безпілотниками об'єкти на території Росії. Дрони завдавали ударів як по об'єктах у Санкт-Петербурзі, так і по нафтовому терміналу в порту Усть-Луга, розташованому неподалік кордону з Естонією.