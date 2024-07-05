В Ірані почався другий тур виборів президента: боротьба триває між реформістом і ультраконсерватором

Про це повідомляє "Радіо Свобода" і CNN.

Виборчі дільниці на другому турі президентських виборів відкрилися після того, як жоден із чотирьох перших кандидатів не набрав понад 50% голосів у першому турі, 28 червня.

Законодавець-реформіст Масуд Пезешкіан і ультраконсервативний колишній учасник ядерних переговорів Саїд Джалілі виявилися двома кандидатами, які набрали найбільшу кількість голосів. Пезешкіан лідирував із перевагою 3,9%.

Однак у першому турі явка виборців на президентських виборах була найнижчою з моменту створення Ісламської Республіки в 1979 році, що підкреслило невдоволення населення, яке втрачає віру в правлячу духовну верхівку країни.

Пезешкіан і Джалілі знаходяться на протилежних кінцях іранського політичного спектру. Кожен кандидат міг би очолити Іран абсолютно по-різному в той час, коли Ісламська Республіка бореться з делікатними внутрішніми та міжнародними проблемами, включаючи розвал економіки, неспокійний молодіжний рух та ескалацію напруженості з Ізраїлем та Сполученими Штатами.

Джалілі є особистим представником верховного лідера аятоли Алі Хаменеї у Вищій раді національної безпеки (ВРНБ). Він був секретарем РНБ з 2007 по 2013 рік, протягом цього часу він очолював іранську делегацію на переговорах із Заходом щодо ядерної програми Тегерана, які закінчилися невдачею.

Він представляє жорстку частину консервативного табору і ніколи не обіймав виборних посад.

Пезешкіан є членом парламенту з 2008 року і обіймав посаду віцеспікера з 2016 по 2020 рік, коли помірковані та реформісти мали більшість у законодавчому органі.

Він ставив під сумнів іранські методи примусу до носіння хіджабу або ісламської хустки, і висловлювався на користь переговорів із Заходом.

Але він також підтримує принципи Ісламської республіки і каже, що буде дотримуватися політики Хаменеї, якщо його оберуть.