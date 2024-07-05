В Ірані почався другий тур виборів президента: боротьба триває між реформістом і ультраконсерватором
У п'ятницю, 5 липня, в Ірані розпочалося голосування у другому турі президентських виборів, у яких головна боротьба триває між законодавцем-реформістом Масудом Пезешкіаном і ультраконсервативним ексучасником ядерних переговорів Саїдом Джалілі
Про це повідомляє "Радіо Свобода" і CNN.
Виборчі дільниці на другому турі президентських виборів відкрилися після того, як жоден із чотирьох перших кандидатів не набрав понад 50% голосів у першому турі, 28 червня.
Законодавець-реформіст Масуд Пезешкіан і ультраконсервативний колишній учасник ядерних переговорів Саїд Джалілі виявилися двома кандидатами, які набрали найбільшу кількість голосів. Пезешкіан лідирував із перевагою 3,9%.
Однак у першому турі явка виборців на президентських виборах була найнижчою з моменту створення Ісламської Республіки в 1979 році, що підкреслило невдоволення населення, яке втрачає віру в правлячу духовну верхівку країни.
Пезешкіан і Джалілі знаходяться на протилежних кінцях іранського політичного спектру. Кожен кандидат міг би очолити Іран абсолютно по-різному в той час, коли Ісламська Республіка бореться з делікатними внутрішніми та міжнародними проблемами, включаючи розвал економіки, неспокійний молодіжний рух та ескалацію напруженості з Ізраїлем та Сполученими Штатами.
Джалілі є особистим представником верховного лідера аятоли Алі Хаменеї у Вищій раді національної безпеки (ВРНБ). Він був секретарем РНБ з 2007 по 2013 рік, протягом цього часу він очолював іранську делегацію на переговорах із Заходом щодо ядерної програми Тегерана, які закінчилися невдачею.
Він представляє жорстку частину консервативного табору і ніколи не обіймав виборних посад.
Пезешкіан є членом парламенту з 2008 року і обіймав посаду віцеспікера з 2016 по 2020 рік, коли помірковані та реформісти мали більшість у законодавчому органі.
Він ставив під сумнів іранські методи примусу до носіння хіджабу або ісламської хустки, і висловлювався на користь переговорів із Заходом.
Але він також підтримує принципи Ісламської республіки і каже, що буде дотримуватися політики Хаменеї, якщо його оберуть.
- 21 травня в Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово. Рішення було прийнято після того, як 19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів.
- Згодом стало відомо, що 5 липня в Ірані відбудеться другий тур дострокових президентських виборів на тлі рекордно низької явки виборців.
- Реформіст і кандидат на посаду президента Ірану Масуд Пезешкіан у вівторок, 2 липня, заявив, що здобувши перемогу на виборах, його адміністрація "негайно" працюватиме над тим, аби зняти санкції Заходу і відновити економіку країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.4 Купівля 40.4Продаж 40.91
- EUR Купівля 43.51Продаж 44.28
- Актуальне
- Важливе