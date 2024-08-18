В Іспанії невідомий у масці зарізав 11-річного хлопчика, коли той грав у футбол

Про це повідомляє El Pais.

За інформацією джерел з урядового представництва в Кастилії-Ла-Манчі, напад стався близько 10:00.

Як зазначили в урядовому представництві, загиблий грав з іншими дітьми на місцевому футбольному полі, коли на нього напав невідомий у масці. Мотив та причину нападу встановити поки що не вдалося. Після нападу він втік з місця події.

У відповідь на інцидент Цивільна гвардія організувала масштабні пошуки підозрюваного, залучивши до них десятки патрулів за участю підрозділу судової поліції збройного інституту та інформаційної групи командування Толедо.

Крім того, до пошуків нападника долучився гелікоптер Цивільної гвардії. Суддя, який веде цю справу, постановив зберігати таємницю слідства.

Очільник провінції Кастилія-Ла-Манча Еміліано Гарсія-Пейдж висловив співчуття родині загиблого хлопчика і заявив, що він "шокований" інцидентом.

У зв'язку з вбивством хлопчика, міська рада Мосехона має намір оголосити триденну жалобу.

"Ми шоковані цією подією, і перш за все ми хочемо висловити нашу підтримку родині та друзям маленького хлопчика", - зазначила мер міста Кончу Седільйо.

Вона закликала до хвилини мовчання о 19:30 за місцевим часом біля дверей мерії.