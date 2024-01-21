В Ізраїлі тисячі людей вийшли на мітинги: вимагають відставки уряду, припинення бойових дій та повернення заручників

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що на мітингах, організованих Форумом сімей заручників і зниклих безвісти, виступали оратори, які вимагали припинення бойових дій у Газі та обміну з ХАМАСом для повернення заручників.

Окремі антиурядові мітинги також пройшли в Тель-Авіві та Єрусалимі із закликами до відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

מפגינים בכיכר הבימה מריעים ״גיבור״ לזכרו של אלון שמריז, בתחילת נאומו של אחיו יונתן.



צילום: אביב אטלס pic.twitter.com/Hc8oAn5Ctj — Michal Peylan • מיכל פעילן (@michalpeylan) January 20, 2024

Мітинг у Тель-Авіві транслювався одночасно з акцією протесту біля приватної резиденції Нетаньягу в Кесарії, де люди кричали в мегафони: "Договір, негайно!"

Голова правозахисної групи Na'amat Хагіт Пеер, закликала до угоди з ХАМАСом і засудила міжнародні жіночі групи за те, що вони не виступили проти актів зґвалтування та сексуального насильства щодо жінок з боку терористів ХАМАС.

У відеозверненні, яке показали натовпу, американський політик Деббі Вассерман Шульц, представник 25-го виборчого округу Флориди, сказала родинам заручників, що вона молиться і працює за їх звільнення.

שמח לפגוש בכיכר החטופים זמר ויוצר ענק.



כבוד שהופיע כאן הערב.



תודה מתיסיהו!



Thank you Matisyahu@matisyahu pic.twitter.com/CKNhN8K0wu — הדר סגל Hadar Segal ???????? (@hadarse) January 20, 2024