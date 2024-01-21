В Ізраїлі тисячі людей вийшли на мітинги: вимагають відставки уряду, припинення бойових дій та повернення заручників
Увечері суботи, 20 січня, у трьох великих містах Ізраїлю - Тель-Авіві, Кесарії та Єрусалимі - відбулися масові протести. Мітингувальники вийшли на центральні площі міст з вимогою до уряду піти у відставку, звільнити понад 130 заручників, утримуваних у Газі, та припинити бойові дії
Про це повідомляє The Times of Israel.
Зазначається, що на мітингах, організованих Форумом сімей заручників і зниклих безвісти, виступали оратори, які вимагали припинення бойових дій у Газі та обміну з ХАМАСом для повернення заручників.
Окремі антиурядові мітинги також пройшли в Тель-Авіві та Єрусалимі із закликами до відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.
Мітинг у Тель-Авіві транслювався одночасно з акцією протесту біля приватної резиденції Нетаньягу в Кесарії, де люди кричали в мегафони: "Договір, негайно!"
Голова правозахисної групи Na'amat Хагіт Пеер, закликала до угоди з ХАМАСом і засудила міжнародні жіночі групи за те, що вони не виступили проти актів зґвалтування та сексуального насильства щодо жінок з боку терористів ХАМАС.
У відеозверненні, яке показали натовпу, американський політик Деббі Вассерман Шульц, представник 25-го виборчого округу Флориди, сказала родинам заручників, що вона молиться і працює за їх звільнення.
- Нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що кордон між Єгиптом і Газою "повинен бути закритий", а війна з ХАМАС триватиме, і навіть Верховний суд ООН не зможе її зупинити
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