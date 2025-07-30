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В НАТО вважають, що країни Альянсу, які межують з Росією, вже можуть стати обʼєктом вторгнення й операцій із саботажу, - дипломат Джиджора

Віталій Бесараб
30 липня, 2025 середа
08:37
Світ НАТО

Аналітики НАТО переконані, що країни Альянсу, які межують з Росією, вже можуть стати обʼєктом як прямого вторгнення, так і операцій з саботажу

Зміст

Про це в етері Еспресо заявив радник департаменту ЄС і НАТО МЗС України (2019-2021), Президент Асоціації офіцерів резерву і ветеранів, асоційований член Об’єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО Володимир Джиджора.

"Країни-члени НАТО чудово розуміють і аналізують загрози від Росії. Декілька місяців тому їхні аналітики стверджували, що Альянс до 2030 року має підготуватись і бути готовими до нападу РФ. Зараз же ці аналітики, які бачать як вісь зла набирає свої потужності, говорять, що Росія може атакувати країни НАТО, які межують з російською територією, вже можуть стати обʼєктом як прямого вторгнення, так і операції саботажу. Зокрема, кібератаки, внутрішній саботаж, а також використання демократичних інструментів для загрози цим країнам", - розповів Джиджора.

Дипломат наголосив, що РФ вже готується до проведення гібридної війни на території Європи. Виявити такі загрози з боку РФ у НАТО намагаються за допомогою України.

"Вони розуміють, що загрози вже не десь там далеко, а зовсім близько. І часто саме Україна їм допомагає зрозуміти, звідки вже зараз Росія їм загрожує. РФ сьогодні вже може готуватись до проведення гібридної війни на території Європи", - підсумував він.

  • 10 липня, повітряний простір Литви порушив невідомий безпілотник із Білорусі. Внаслідок цього керівництво країни за тривогою переводили в укриття.
  • У суботу, 26 липня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що, за оцінками НАТО та США, Росія може бути готова до конфронтації з Заходом уже у 2027 році, і Польща, ймовірно, стане першою ціллю на цьому шляху

  • 28 липня у повітряний простір Литви, ймовірно, з території Білорусі залетів безпілотник невстановленого типу.


     

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Війна з Росією
окупанти
НАТО
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