В НАТО вважають, що країни Альянсу, які межують з Росією, вже можуть стати обʼєктом вторгнення й операцій із саботажу, - дипломат Джиджора
Аналітики НАТО переконані, що країни Альянсу, які межують з Росією, вже можуть стати обʼєктом як прямого вторгнення, так і операцій з саботажу
Про це в етері Еспресо заявив радник департаменту ЄС і НАТО МЗС України (2019-2021), Президент Асоціації офіцерів резерву і ветеранів, асоційований член Об’єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО Володимир Джиджора.
"Країни-члени НАТО чудово розуміють і аналізують загрози від Росії. Декілька місяців тому їхні аналітики стверджували, що Альянс до 2030 року має підготуватись і бути готовими до нападу РФ. Зараз же ці аналітики, які бачать як вісь зла набирає свої потужності, говорять, що Росія може атакувати країни НАТО, які межують з російською територією, вже можуть стати обʼєктом як прямого вторгнення, так і операції саботажу. Зокрема, кібератаки, внутрішній саботаж, а також використання демократичних інструментів для загрози цим країнам", - розповів Джиджора.
Дипломат наголосив, що РФ вже готується до проведення гібридної війни на території Європи. Виявити такі загрози з боку РФ у НАТО намагаються за допомогою України.
"Вони розуміють, що загрози вже не десь там далеко, а зовсім близько. І часто саме Україна їм допомагає зрозуміти, звідки вже зараз Росія їм загрожує. РФ сьогодні вже може готуватись до проведення гібридної війни на території Європи", - підсумував він.
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