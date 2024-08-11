В окупованій Євпаторії аварійне відключення світла
У тимчасово окупованій Євпаторії увечері неділі, 11 серпня, зафіксували аварійне відключення електроенергії
Про це повідомляє Крименерго.
Зазначається, що в окупованій Євпаторії працює аварійна бригада через відключення світла у місті.
Там припускають, що для відновлення енергопостачання потрібно щонайменше 3 години. Натомість причини відключення не називають.
- 12 серпня енергетики не планують застосовувати графіки стабілізаційних відключень електроенергії для українських споживачів.
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