В окупованому РФ Придністров'ї заявили про намір провести власний референдум щодо ЄС

Про це повідомляє Newsmaker.

Зокрема, Тирасполь звинуватив Кишинів у небажанні враховувати голоси жителів придністровського регіону на конституційному референдумі про вступ країни до Євросоюзу.

"У зв'язку з планами Молдови проігнорувати позицію придністровського народу наголошуємо, що для отримання реальної думки всіх придністровців вважаємо цілком можливим проведення референдуму щодо ставлення до Євросоюзу на своїй території", - заявило зовнішньополітичне відомство невизнаного Придністров’я.

У бюро реінтеграції у відповідь заявили, що всіх громадян Молдови, незалежно від місця проживання, чекають на президентських виборах і референдумі 20 жовтня. Там вважають, що заява так званого зовнішньополітичного відомства Придністров'я - це "маніпуляція, найімовірніше, виконана за вказівкою зовнішніх сил".

Водночас влада Молдови заявляє, що останнім часом Тирасполь створює додаткові перешкоди для доступу представників політичних партій, журналістів і діячів культури з правого берега Дністра.