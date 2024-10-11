В окупованому РФ Придністров'ї заявили про намір провести власний референдум щодо ЄС
Так звана влада невизнаного Придністров’я заявила, що планують провести власний референдум щодо "ставлення до Європейського Союзу"
Про це повідомляє Newsmaker.
Зокрема, Тирасполь звинуватив Кишинів у небажанні враховувати голоси жителів придністровського регіону на конституційному референдумі про вступ країни до Євросоюзу.
"У зв'язку з планами Молдови проігнорувати позицію придністровського народу наголошуємо, що для отримання реальної думки всіх придністровців вважаємо цілком можливим проведення референдуму щодо ставлення до Євросоюзу на своїй території", - заявило зовнішньополітичне відомство невизнаного Придністров’я.
У бюро реінтеграції у відповідь заявили, що всіх громадян Молдови, незалежно від місця проживання, чекають на президентських виборах і референдумі 20 жовтня. Там вважають, що заява так званого зовнішньополітичного відомства Придністров'я - це "маніпуляція, найімовірніше, виконана за вказівкою зовнішніх сил".
Водночас влада Молдови заявляє, що останнім часом Тирасполь створює додаткові перешкоди для доступу представників політичних партій, журналістів і діячів культури з правого берега Дністра.
- Нагадаємо, 20 жовтня 2024 року у Молдові запланований референдум про вступ країни до Європейського Союзу. Того ж дня мають відбутися і президентські вибори. Молдовські правоохоронці попередили, що злочинні угруповання за підтримки Росії мають намір зірвати вибори в Молдові, зокрема через спроби захопити урядові будівлі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.95Продаж 45.57
- Актуальне
- Важливе