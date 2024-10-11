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В окупованому РФ Придністров'ї заявили про намір провести власний референдум щодо ЄС

Світлана Кравченко
11 жовтня, 2024 п'ятниця
21:30
Світ Придністров'я

Так звана влада невизнаного Придністров’я заявила, що планують провести власний референдум щодо "ставлення до Європейського Союзу"

Зміст

Про це повідомляє Newsmaker.

Зокрема, Тирасполь звинуватив Кишинів у небажанні враховувати голоси жителів придністровського регіону на конституційному референдумі про вступ країни до Євросоюзу.

"У зв'язку з планами Молдови проігнорувати позицію придністровського народу наголошуємо, що для отримання реальної думки всіх придністровців вважаємо цілком можливим проведення референдуму щодо ставлення до Євросоюзу на своїй території", - заявило зовнішньополітичне відомство невизнаного Придністров’я.

У бюро реінтеграції у відповідь заявили, що всіх громадян Молдови, незалежно від місця проживання, чекають на президентських виборах і референдумі 20 жовтня. Там вважають, що заява так званого зовнішньополітичного відомства  Придністров'я - це "маніпуляція, найімовірніше, виконана за вказівкою зовнішніх сил". 

Водночас влада Молдови заявляє, що останнім часом Тирасполь створює додаткові перешкоди для доступу представників політичних партій, журналістів і діячів культури з правого берега Дністра.

  • Нагадаємо, 20 жовтня 2024 року у Молдові запланований референдум про вступ країни до Європейського Союзу. Того ж дня мають відбутися і президентські вибори. Молдовські правоохоронці попередили, що злочинні угруповання за підтримки Росії мають намір зірвати вибори в Молдові, зокрема через спроби захопити урядові будівлі.
Теги:
ЄС
Молдова
Європа
референдум
Придністров'я
окуповані території
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