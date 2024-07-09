В ООН заявили, що атака по Охматдиту "з великою ймовірністю" була спричинена прямим влучанням ракети РФ

Про це пише Reuters.

"Аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня зазнала прямого попадання, а не отримала пошкодження від перехопленої протиповітряної системи", - заявила Даніель Белл.

Вона додала, що в центрі лікують дітей з серйозними захворюваннями, такими як рак і хвороби нирок, і на момент обстрілу там перебувало близько 670 дітей і близько 1000 співробітників.

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"Персонал перемістив дітей до укриття вчора вранці, коли вперше пролунали сирени повітряної тривоги, інакше кількість жертв була б набагато більшою", - сказала Белл.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит"

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

У вівторок, 9 липня, аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершені. Унаслідок атаки Росії на цій локації загинули дві людини, по медичну допомогу звернулися 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.