В Північній Кореї заявили про успішне випробування нової балістичної ракети, яка може нести надвелику боєголовку

Про це інформує Yonhap, посилаючись на північнокорейські державні ЗМІ.

Йдеться про ракету Hwasong-11Da-4.5, яка може нести надвелику боєголовку вагою 4,5 тонни.

"Випробувальний запуск був проведений ракетою, оснащеною імітованою важкою боєголовкою, для перевірки стабільності польоту і точності попадання на максимальній дальності 500 км і мінімальній дальності 90 км", - йдеться у повідомленні.

Наступне випробування пройде у липні. Під час нього перевірятимуть льотні характеристики, точність падання та потужність вибуху надвеликої боєголовки на середній дальності 250 км.