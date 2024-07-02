В Північній Кореї заявили про успішне випробування нової балістичної ракети, яка може нести надвелику боєголовку
Північна Корея заявила про проведення успішного випробувального запуску нової тактичної балістичної ракети: вона здатна нести надвелику боєголовку
Про це інформує Yonhap, посилаючись на північнокорейські державні ЗМІ.
Йдеться про ракету Hwasong-11Da-4.5, яка може нести надвелику боєголовку вагою 4,5 тонни.
"Випробувальний запуск був проведений ракетою, оснащеною імітованою важкою боєголовкою, для перевірки стабільності польоту і точності попадання на максимальній дальності 500 км і мінімальній дальності 90 км", - йдеться у повідомленні.
Наступне випробування пройде у липні. Під час нього перевірятимуть льотні характеристики, точність падання та потужність вибуху надвеликої боєголовки на середній дальності 250 км.
- 1 липня південнокорейські військові заявили, що Північна Корея здійснила запуск двох балістичних ракет, але один з них, ймовірно, пройшов невдало.
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