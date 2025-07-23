В Угорщині висунули звинувачення чоловіку, який воює на боці ЗСУ
В Угорщині прокуратура висунула обвинувачення громадянину держави, який добровільно вступив до ЗСУ та воює у війні проти РФ
Про це повідомляє Telex.
В обвинувальному акті йдеться, що угорець добровільно вступив до лав українських Збройних сил навесні 2024 року. У квітні він виїхав до України, де його згодом зарахували до батальйону, який брав участь у збройних зіткненнях та виконував розвідувальні та бойові завдання.
Зазначено, що генпрокуратура звинувачує чоловіка "у скоєнні злочину забороненого вербування шляхом вступу до організації, що бере участь у збройних сутичках, не входячи до складу збройних сил союзника".
Наразі прокуратура вже подала клопотання щодо проведення судового розгляду й призначення увʼязнення навіть за умови відсутності обвинуваченого.
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