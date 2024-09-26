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Ексклюзив

В України загостряться відносини із республіканцями, - експерт-міжнародник Желіховський

Марина Клюєва
26 вересня, 2024 четвер
12:50
Світ Володимир Зеленський

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський прокоментував виступ кандидата у президенти США Дональда Трампа, у якому він розкритикував візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Дональд Трамп починає загострювати передвиборчу кампанію, я хочу наголосити, що вона зараз перебуває на самому піку. І якраз в ці дні вирішується, як американці голосуватимуть у листопаді. І на мій погляд, це все ж таки пов’язано з внутрішньо-політичними процесами. Трамп виголосив цю промову у Північній Кароліні, а це один із ключових штатів, за які змагаються Дональд Трамп і Камала Гарріс. І треба розуміти, що це було зроблено, щоб привернути якомога більше симпатиків на свій бік. Так само це стосується і штату Пенсильванія, куди завітав президент України Володимир Зеленський на завод із виробництва боєприпасів. За Пенсильванію також ведеться запекла боротьба, тобто фактично у таких штатах вирішуватиметься доля усієї кампанії", - сказав Желіховський. 

На думку експерта, до закінчення виборів у США Україна матиме складні відносини із республіканцями. 

"А враховуючи, що підтримка Камали Гарріс зростає, а Трампа навпаки зменшується, тобто існує більший розрив між ними, то для штабу Трампа, для всієї республіканської партії зараз важливо змінити ситуацію на свою користь. І Україна таким чином опинилася в епіцентрі цієї боротьби, і вочевидь це матиме наслідки. Матиме наслідки для нашої співпраці з республіканською партією на даному етапі. Тобто, поки не пройдуть вибори, я припускаю, що ще буде чимало подібних загострень, і лише після виборчого процесу, вже незалежно від того, хто переможе, тоді вибудовуватиметься нова сторінка відносин між Україною та республіканською партією", - вважає він. 

  • 26 вренся повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.
Теги:
Україна
вибори
вибори президента
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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