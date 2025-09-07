"В залучення США я не вірю": політоглядач Шкіль про гарантії безпеки

Таку думку стосовно гарантій безпеки для України висловив журналіст, політичний оглядач, депутат Верховної ради IV-VI скликань Андрій Шкіль в етері Еспресо.

"В злучення Сполучених Штатів я не вірю, жодної безпеки гарантувати Сполучені Штати не будуть, а європейські партнери України розділили це питання на дві частини. Є одна справа публічна, коли освідчується про те, що буде в випадку, коли буде зупинена стрілянина, коли буде зупинений вогонь, коли буде щось накшталт тимчасового перемир'я чи сталого перемир'я. Бо всі ці розмови про те, що буде мирна угода, вони з іншого життя взяті, до сих пір не укладена мирна угода між Росією і Японією, наприклад, між обома Кореями і так далі. Це все тільки окозамилювання з боку Росії і Кремля", - сказав він.

Водночас Андрій Шкіль наголосив, що немає жодних підстав вважати, що європейці не готуються до війни. Він зауважив, що підготовка йде повним ходом.

"Проведені навчання шпиталів у Франції, наприклад, збільшено кількість призовів у Німеччині, у Франції. Всі країни Європи зараз переглядають системи контролю збільшення військовослужбовців, збільшення потенціалу армії. Тобто нарощується озброєння, виготовлення озброєнь. Німеччина запустила найбільший в Європі, я думаю, один з найбільших в світі, заводів з виготовлення автобоїв. У Франції вже рік працює і вже повністю вийшов на, як кажуть, абсолютні показники завод з виготовлення порохів на півдні Франції. В Румунії вже працює фабрика з виготовлення вибухівки. Тобто це вже потужна підприємство, це не ті підприємства, які підтримували Збройні сили Європи, а це ті, які розвитково будуть працювати на збільшення і конкурентну здатність модифікації того, щоб протистояти такому мостру, яким є Росія разом з її союзниками Іраном і Північною Кореєю", - додав політичний оглядач.