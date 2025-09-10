Ми перейматимемо досвід українських шкіл та вишів у разі загрози від РФ: заступник міністра науки і вищої освіти Польщі Шептицький
Заступник міністра науки і вищої освіти Польщі Анджей Шептицький повідомив, що Варшава слідкує за досвідом українських шкіл та університетів та користуватиметься ним у разі загрози від Росії
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
За словами Анджея Шептицького, Польща обговорювала з українською стороною практику шкіл та університетів України в умовах російської загрози. Він підкреслив, що Варшава скористається цим досвідом у разі потреби.
"Неофіційно, якщо можна так сказати, ми вже про це спілкувалися минулого року під час міжурядових консультацій польсько-українських... І в цьому сенсі ми слідкуємо за українським досвідом і якщо буде така загроза, потреба, то я впевнений, що ми також будемо користуватися українським досвідом", - сказав він.
Читайте також: НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення дронів РФ у Польщу
Заступник міністра наголосив, що ситуація з порушенням польського кордону російськими дронами - нова для країни. Однак у порівнянні з попередніми випадками, Варшава впевнена, що це не випадковість.
"Ще раз хочу підкреслити, для нас це перш за все дуже нова ситуація. До вчора були 3-4 такі випадки, що в Польщу потрапив прямо один дрон за три місяці. І це, здавалося, це може бути провокація, може бути просто випадково. Тепер, від учора ми в іншій ситуації. Ми знаємо, що це вже не випадково, це просто російська провокація, російське вторгнення", - додав Шептицький.
"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо
Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.
У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".
