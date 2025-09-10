Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Ми перейматимемо досвід українських шкіл та вишів у разі загрози від РФ: заступник міністра науки і вищої освіти Польщі Шептицький

Ми перейматимемо досвід українських шкіл та вишів у разі загрози від РФ: заступник міністра науки і вищої освіти Польщі Шептицький

Марія Музиченко
10 вересня, 2025 середа
21:57
Світ Україна Польща

Заступник міністра науки і вищої освіти Польщі Анджей Шептицький повідомив, що Варшава слідкує за досвідом українських шкіл та університетів та користуватиметься ним у разі загрози від Росії

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами Анджея Шептицького, Польща обговорювала з українською стороною практику шкіл та університетів України в умовах російської загрози. Він підкреслив, що Варшава скористається цим досвідом у разі потреби.

"Неофіційно, якщо можна так сказати, ми вже про це спілкувалися минулого року під час міжурядових консультацій польсько-українських... І в цьому сенсі ми слідкуємо за українським досвідом і якщо буде така загроза, потреба, то я впевнений, що ми також будемо користуватися українським досвідом", - сказав він.

Читайте також: НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення дронів РФ у Польщу

Заступник міністра наголосив, що ситуація з порушенням польського кордону російськими дронами - нова для країни. Однак у порівнянні з попередніми випадками, Варшава впевнена, що це не випадковість.

"Ще раз хочу підкреслити, для нас це перш за все дуже нова ситуація. До вчора були 3-4 такі випадки, що в Польщу потрапив прямо один дрон за три місяці. І це, здавалося, це може бути провокація, може бути просто випадково. Тепер, від учора ми в іншій ситуації. Ми знаємо, що це вже не випадково, це просто російська провокація, російське вторгнення", - додав Шептицький.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
освіта
Війна з Росією
безпілотник
оборона та безпека
Читайте також:
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Автор Віталій Бесараб
9 вересня, 2025 вiвторок
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко
Погода з Наталкою Діденко
Автор Ярослава Наумова
8 вересня, 2025 понедiлок
Тумани і серпанки: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні
Автор Марія Музиченко
10 вересня, 2025 середа
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: на Житомирщині є загиблий і 5 постраждалих, на Хмельниччині 3 поранених
Київ
+19.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 47.98
    Продаж 48.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
10 вересня
23:07
Оновлено
Дональд Туск
Польща збила дрони РФ, також знайдено уламки ракети: Туск назвав це масштабною провокацією
23:05
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті зафіксували 153 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку
22:45
Оновлено
Поліція США - ілюстрація
У США під час виступу стріляли в політичного активіста та блогера Чарлі Кірка
22:21
Ексклюзив
Олексій Гетьман
"Принципово нічого не зміниться": майор запасу НГУ Гетьман про військову базу для "Орєшніка" в Білорусі
22:07
Огляд
Урсула фон дер Ляєн
"Європа повинна боротися": ключові меседжі Урсули фон дер Ляєн про безпеку, Україну та агресію РФ
21:51
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила ударні безпілотники по Україні: ситуація ввечері 10 вересня
21:42
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп відреагував на російські дрони у Польщі й обговорив це із Навроцьким
21:39
Кіт Келлог
Келлог прямував до Польщі під час вторгнення російських дронів у повітряний простір країни, - CNN
21:31
Рубен Брекельманс
Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО на сході Польщі
21:16
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Влада мала б зробити Україну надпотрібною для НАТО, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
20:55
Ексклюзив
Роман Костенко
"Ми бачимо, що НАТО намагається заплющити очі": полковник СБУ Костенко про атаку на Польщу
20:50
Оновлено
"Треба працювати над спільною системою ППО": Зеленський, Туск, Стармер, Мелоні та Рютте обговорили інцидент з дронами РФ у Польщі
20:30
освіта гроші
Діти ветеранів отримають від держави компенсацію за навчання за попередній рік
20:11
Ексклюзив
Мета - розвідка і перевірка реакції: Defence Express про російські БПЛА в Польщі
19:46
Інфографіка
Карло Анчелотті (ліворуч), збірна Бразилії
Аргентина та Бразилія програли на фініші відбору ЧС-2026: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця в Південній Америці
19:40
Ексклюзив
Микола Княжицький
Росія має багато цілей в провокації з дронами щодо Польщі, - нардеп Княжицький
19:29
Ексклюзив
Незабаром може статися проникнення "зелених чоловічків" на територію Польщі або країн Балтії, - боєць ЗСУ Сазонов
19:14
Заморожені активи РФ, санкції, повернення викрадених дітей: Зеленський провів розмову з фон дер Ляєн
19:10
ЗСУ
ГУР і Третій армійський корпус створили новий підрозділ KRAKEN 1654
19:00
Ексклюзив
міністр оборони Франції Лекорню
Прем'єр у відставці, нехай живе прем'єр: як у Франції розпочались протести та чого очікувати від нового керівника уряду
18:36
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Почати спільно з союзниками збивати повітряні об'єкти на східному кордоні України є найбільш раціональним рішенням, - Безсмертний
18:22
МЗС України
МЗС України засудило удар Ізраїлю по столиці Катару
18:01
Роберт Фіцо
Фіцо закликав "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були БПЛА, які залетіли у Польщу
17:58
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Резолюція Європарламенту стала холодним душем для офіційного Києва: нардепка Геращенко про вимогу ЄС припинити тиск на опозицію
17:35
експрезидент-втікач Віктор Янукович
Суд ЄС відхилив позов Януковича щодо скасування санкцій
17:35
Юлія Свириденко
Уряд затвердив програму дій на 2025 рік: Свириденко назвала 12 пріоритетів
17:00
Ексклюзив
студенти
Європа шукає шляхи чесної співпраці з українськими вишами, щоб зупинити "відтік мізків", - докторка філософії з Франції
16:55
OPINION
Моїм європейським друзям. Не зберігайте спокій
16:35
Дональд Трамп 2017
"Іншого вибору не може бути": Трамп вимагає смертної кари для вбивці української біженки Ірини Заруцької
16:22
Андрій Парубій
Вбиваючи майбутнє: убивство Андрія Парубія
16:20
Ексклюзив
освіта
Україні потрібен пул університетів світового рівня: Квіт про євроінтеграцію вищої освіти
16:17
PR
ТОП-3 діджитал агентств України
ТОП-3 діджитал агентств України 2025
16:01
Провів понад 3 роки під постійним тиском: з ТОТ вдалося повернути 20-річного юнака
15:51
OPINION
Як виявити убивцю чи колаборанта, поки його не бачить СБУ
15:46
Оновлено
НАТО
НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення дронів РФ у Польщу
15:40
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:25
Аналітика
ППО, обстріл, ЗСУ
Поворотний момент війни: чи будуть поляки збивати шахеди над Україною, а українці – над Польщею. Пояснюємо
15:21
валюта євро
Україна отримала €1 млрд від ЄС за рахунок заморожених російських активів
14:45
віце-президент США Джей Ді Венс
Трамп не бачить причин економічно ізолювати Росію, - Венс
14:08
На Вінниччині затримали ймовірного підозрюваного у вбивстві двох підлітків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV