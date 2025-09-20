Вбивство Ірини Заруцької буде використовуватись в політичних іграх у США, - Добрянський

Про це в етері Еспресо розповів директор з комунікацій Українського конгресового комітету, речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський.

"Я гадаю, що справа Епштейна буде тільки розвиватись у США. Ця ситуація не згасає і буде продовжуватись. Те, що ми бачили у Великій Британії, там же не тільки було зображення на Віндзорському палаці, був звільнений посол Великої Британії у США. Вийшло розслідування цієї справи й там зазначається, що цей посол був посол був другом, як і Дональд Трамп, Джефрі Епштейна. Це дуже розлютило Трампа. Особливо, що це було зроблено під час його візиту до Великої Британії. Він дуже хвалив цього посла. Це приклад того, що справа Епштейна буде продовжуватись", - розповів Добрянський.

За його словами, Трамп не має жодного особистого інтересу до жахливого вбивства Ірини Заруцької, натомість він хоче використати цю ситуацію у політичних цілях.

"Щодо вбивства Ірини Заруцької, то, на жаль, ця трагедія буде використовуватись в політичних іграх в США. Це вбивство буде використане у політичних іграх. Дональд Трамп зацікавився цією трагедією тільки через те, що скоро мають відбутись вибори до сенату. Він розглядає це вбивство і хоче використати цю ситуацію на користь його кандидата від Північної Кароліни. Поза тим, особисто він до цього вбивства немає жодного інтересу. І ми це побачимо завтра, коли президент Трамп буде говорити на заході присвяченому памʼяті Чарлі Кірку", - підсумував він.

