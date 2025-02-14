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Венс стверджує, що варіант з введенням військ США в Україну "залишається на столі" на випадок, якщо Путін відкине мирну угоду

Катерина Ганжа
14 лютого, 2025 п'ятниця
08:14
Світ Джеймс Девід Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив що Штати можуть вдарити по РФ санкціями і розглядають введення військ в Україну, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирну угоду, яка гарантуватиме довгострокову незалежність Києва

Зміст

Про це пише The Wall Street Journal

За словами Венса, можливість введення американських військ в Україну "лежить на столі", якщо Кремль не зможе добросовісно вести переговори про врегулювання війни.

"Є економічні інструменти впливу, є, звичайно, і військові інструменти впливу", які США можуть використати проти Путіна, сказав Венс.

В інтерв’ю виданню, яке відбулося через кілька годин після того, як Дональд Трамп заявив про намір розпочати переговори з Путіним щодо припинення війни в Україні, Венс сказав: "Я думаю, що з цього вийде угода, яка шокує багатьох людей". 

На думку Венса, ще зарано говорити про те, яка частина територій країни може залишитися під російською окупацією або які гарантії безпеки США та інші союзники можуть запропонувати Києву. За його словами, ці деталі потрібно буде опрацювати в ході мирних переговорів.

"Існує будь-яка кількість формулювань, конфігурацій, але ми дійсно дбаємо про те, щоб Україна мала суверенну незалежність", - зазначив віцепрезидент США.

  • Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії на переговори щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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