Вибори до Європарламенту: аналітик Умланд пояснив популярність пропутінської партії "Альтернатива для Німеччини"

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"На жаль, зараз щось подібне, що ми раніше бачили у Франції, Великій Британії, Сполучених Штатах, поляризація суспільства росте. Стосовно партії "Альтернатива для Німеччини" - вона прорадикальна, проекстремістська, мабуть, партія і вона може дійсно набрати багато відсотків на цих виборах. Ймовірно вона вийде на друге місце після "ХДС/ХСС", після правоцентристів, але вона стигматизована й ізольована. Я думаю, що вона буде залишатися ізольованою і навіть якщо набере, скажімо, 20%, одначе, залишиться в опозиції", - наголосив аналітик.

Умланд пояснив, що "Альтернативу для Німеччини" люблять за її націоналістичність та антиєвропейську політику, хоча вона й пропутінська.

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"Хоч в офіційному дискурсі вона скоріше виступає за мир - така зараз дивна риторика для праворадикальної партії і це популярно в Німеччині, особливо у східній Німеччині. Я сам зі східної Німеччини, там ця партія навіть зараз відносно найпопулярніша партія серед інших, вона не має більше ніж 50%, але має 30%, іноді до 40% підтримки у східній Німеччині й вона виступає проти війни та щоб домовитися з Путіним. І там така риторика, що нібито такий мир буде в інтересах самих українців, це теж лівопопулістська риторика, нібито мир в інтересах самих українців і просто керівництво України не відповідає на запит від суспільства", - підсумував Умланд.

Станом на 9 червня триває останній день голосування на виборах. Соціологи прогнозують невисоку явку виборців у Німеччині, де обиратимуть 96 євродепутатів. Прогнозують перемогу серед німецьких партій блоку "ХДС/ХСС", тоді як учасники "світлофорної коаліції" можуть показати гірший результат. Спостерігачі очікують суттєвий успіх ультраправих політсил, що може вплинути на політику ЄС у різних сферах. Ці вибори важливі, оскільки визначатимуть, хто формуватиме політику ЄС на найближчі п’ять років.