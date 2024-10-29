Від The Washington Post відписалися понад 200 тис. читачів через відмову підтримати Гарріс на президентських виборах, - NPR

Про це інформує National Public Radio, посилаючись на дані джерел в редакції The Washington Post.

Вказано, що до обіду понеділка цифрові підписки скасували понад 200 000 людей. Кількість скасувань продовжила зростати в понеділок у другій половині дня. Загалом йдеться про близько 8% підписок на платний контент, включно з друкованою версією газети. Крім того, з газети звільнилися два оглядачі та два автори.

Колишній виконавчий редактор газети Маркус Браухлі вказав, що ця цифра є колосальною.

"Проблема в тому, що люди не знають, чому було прийнято таке рішення. Ми знаємо, що рішення було прийнято, але не знаємо, що до нього призвело", - сказав він.

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Видавець газети та гендиректор Вілл Льюїс оголосив про рішення не підтримувати кандидатів у президенти 25 жовтня. Він пояснив рішення не брати участь у цьогорічних та майбутніх президентських перегонах поверненням до коріння, оскільки раніше видання зберігало нейтралітет. Однак, як зазначає NPR мало хто в редакції газети довіряє цьому обґрунтуванню.

"Якби це рішення було прийнято три роки тому, два роки тому, можливо, навіть рік тому, це було б чудово. Це, безумовно, розумне рішення. Але воно було прийняте протягом кількох тижнів після виборів, і не було жодного серйозного обговорення з редакцією газети по суті. Вочевидь, це було зроблено з інших причин, а не з міркувань високої принциповості", - сказав колишній виконавчий директор Марті Барон.