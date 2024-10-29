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Головна Світ Від The Washington Post відписалися понад 200 тис. читачів через відмову підтримати Гарріс на президентських виборах, - NPR

Від The Washington Post відписалися понад 200 тис. читачів через відмову підтримати Гарріс на президентських виборах, - NPR

Ольга Бабишена
29 жовтня, 2024 вiвторок
02:38
Світ Камала Гарріс

Цифрова версія видання The Washington Post втратила понад 200 тисяч читачів після рішення власника Джеффа Безоса заблокувати підтримку Камали Гарріс на президентських виборах

Зміст

Про це інформує National Public Radio, посилаючись на дані джерел в редакції The Washington Post.

Вказано, що до обіду понеділка цифрові підписки скасували понад 200 000 людей. Кількість скасувань продовжила зростати в понеділок у другій половині дня. Загалом йдеться про близько 8% підписок на платний контент, включно з друкованою версією газети. Крім того, з газети звільнилися два оглядачі та два автори. 

Колишній виконавчий редактор газети Маркус Браухлі вказав, що ця цифра є колосальною. 

"Проблема в тому, що люди не знають, чому було прийнято таке рішення. Ми знаємо, що рішення було прийнято, але не знаємо, що до нього призвело", - сказав він. 

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Видавець газети та гендиректор Вілл Льюїс оголосив про рішення не підтримувати кандидатів у президенти 25 жовтня. Він пояснив рішення не брати участь у цьогорічних та майбутніх президентських перегонах поверненням до коріння, оскільки раніше видання зберігало нейтралітет. Однак, як зазначає NPR мало хто в редакції газети довіряє цьому обґрунтуванню.

"Якби це рішення було прийнято три роки тому, два роки тому, можливо, навіть рік тому, це було б чудово. Це, безумовно, розумне рішення. Але воно було прийняте протягом кількох тижнів після виборів, і не було жодного серйозного обговорення з редакцією газети по суті. Вочевидь, це було зроблено з інших причин, а не з міркувань високої принциповості", - сказав колишній виконавчий директор Марті Барон.

  • 22 жовтня повідомлялось, що за два тижні до виборів президента США майже 17 млн американців достроково проголосували за кандидата.
  • 25 жовтня стало відомо, що, за результатами останнього загальнонаціонального опитування перед виборами у США, проведеного The New York Times та Сієнським коледжем, віцепрезидентка Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп мають однакову підтримку серед виборців.
Теги:
Новини
вибори
журналісти
вибори президента
вибори у США
США
Камала Гарріс
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