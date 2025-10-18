Відданість президента Трампа щодо безпеки Європи наразі стабільна, - генерал бундесверу у відставці Вольскі

Таку думку в етері Еспресо висловив генерал бундесверу у відставці та голова Берлінської конференції з безпеки Райнхард Вольскі в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Я думаю, можливо, дійсно США трохи більше зосередяться на Індо-Тихоокеанському регіоні. Вони так і заявили, і, по суті, сказали, що Європа і європейці повинні самі займатися своїм континентом. Звичайно, на даний момент існують зобов'язання НАТО, але я вважаю, що відбулася радикальна зміна в позиції президента США у прагненні сприяти розв'язанню війни проти України. На мою думку, що він дотримуватиметься цієї позиції", - прокоментував генерал.

На його думку, далі справа вже буде за тим як організується Європа, що робитиме для підтримки України і її суверенного статусу в межах її кордонів. Тоді вже американці, можливо, трохи змістять свою увагу.

"Як бачите, жодних відведень американських сил з Європи не відбувається, всі вони тут, можливо, навіть перекидаються значно далі на схід, ніж раніше. Тож відданість президента Трампа щодо безпеки Європи наразі стабільна і залишається без змін. Водночас це може змінитися, коли конфлікт буде врегульовано", - зауважив Вольскі.