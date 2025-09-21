Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ США планують скоротити військову підтримку Балтії, що викликало занепокоєння в Європі

США планують скоротити військову підтримку Балтії, що викликало занепокоєння в Європі

Ксенія Золотова
21 вересня, 2025 неділя
08:05
Світ Трамп

США розглядають можливість обмеження військової допомоги Латвії, Литві та Естонії, що вже викликає тривогу серед європейських дипломатів і експертів з безпеки

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Наприкінці серпня представники Пентагону на зустрічі з європейськими дипломатами заявили, що підтримка країн Балтії у сфері безпеки може бути скорочена. За словами чиновника Девіда Бейкера, Європа має зменшити залежність від США, тоді як американські військові планують зосередитися на захисті власної території.

Європейські дипломати застерігають: послаблення підтримки може бути сприйнято Москвою як сигнал до подальшої агресії. Їхні побоювання підсилюють останні інциденти, зокрема порушення російськими дронами польського повітряного простору та польоти літаків МіГ-31 над Естонією.

Президент США Дональд Трамп останнім часом більше уваги приділяє внутрішнім питанням, серед яких боротьба зі злочинністю, і менш активно долучається до зовнішньополітичних ініціатив. На думку експертів, він воліє передавати ініціативу союзникам, обмежуючи роль Вашингтона лише мінімальною допомогою.

Аарон Девід Міллер, старший науковий співробітник Фонду Карнегі, підкреслює, що Трамп уникає глибокого залучення до міжнародних конфліктів, якщо не бачить політичних дивідендів для себе.

Попри це, частина американської зброї продовжує надходити в Україну через ініціативу PURL. Водночас аналітики застерігають, що м’яка реакція Вашингтона на провокації Москви може лише підштовхнути Кремль до подальшої ескалації.

Скорочення підтримки країнам Балтії на тлі зміщення фокусу США на внутрішній порядок денний створює додаткову невизначеність для східного флангу НАТО. Європейським державам доведеться самостійно посилювати власні оборонні можливості, водночас зберігаючи надію на підтримку з боку Сполучених Штатів.

  • На заході Латвії на березі пляжу знайшли уламки дрона – хвостову частину російського безпілотника типу "гербера".
Теги:
Новини
Латвія
Естонія
Литва
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Путін зі своїми батьками
Автор Ксенія Золотова
20 вересня, 2025 субота
Батько Путіна мусив одружитися на його матері після того, як вибив їй око: подробиці від Bild
НАТО
Автор Євген Козярін
20 вересня, 2025 субота
Якщо Путін вдарить кінетично проти Польщі та Балтії - це робить Україну частиною НАТО, - польський політик Кульпа
Валерій Харчишин
Автор Дар'я Тарасова
17 вересня, 2025 середа
Лідер гурту "Друга Ріка" Харчишин підтвердив, що перебував у стосунках з Яніною Соколовою
Київ
+16.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.21
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
21 вересня
08:09
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 151 бій, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Провокація у небі Естонії: уроки історії
07:52
винищувач Eurofighter
Британські винищувачі розпочали патрулювання неба в Польщі
07:43
Оновлено
РФ атакувала Україну БПЛА: в Чернігові пошкоджено транспортну інфраструктуру, на Полтавщині є влучання у житловий будинок, сталися пожежі на Дніпровщині
07:40
Втрати окупантів
За добу росіяни втратили на фронті 1010 військових, 25 артсистем і танк
07:34
Александр Стубб
Президент Фінляндії Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть готовність Європи воювати з Росією
07:23
Партизани підірвали залізницю в російському Смоленську, яка веде до авіазаводу, що виготовляє ракети й БПЛА
01:22
Ворог просунувся на Дніпровщині, Донеччині та Запоріжжі, - DeepState
00:37
Картина Пабло Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі"
На аукціоні в Парижі представлять картину "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" Пікассо, яку не бачили понад 80 років
00:07
Естонська армія оприлюднила карту повітряного вторгнення росіян
Міноборони Естонії показало карту з траєкторією руху російських МіГів. Експерт з Ізраїлю пояснив, чому російські винищувачі рухалися саме таким чином
2025, субота
20 вересня
23:29
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Єрмак поспілкувався з Рубіо напередодні зустрічі Зеленського з Трампом: подробиці
23:05
трудові мігранти
Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"
22:45
Ексклюзив
Віталій Портников
РФ хоче провести "грузинифікацію" Молдови, щоб зупинити євроінтеграцію України: Портников пояснив, до чого тут Орбан
22:25
Оновлено
Жителі Марганця у черзі за водою з цистерни (20.09.2025)
У Марганці знову працює водопровід після трьох діб простою: як ціле місто опинилося без води
22:08
фейкові новини, fake news
РФ поширює фейкові "медичні довідки" Маї Санду для її дискредитації напередодні парламентських виборів у Молдові, - ЦПД
22:05
Португалія
Португалія долучилась до низки країн, які визнають Палестину як державу на Генасамблеї ООН
22:01
Київського песика Мішу провідують співробітники Нацполіції
Де зараз пес Міша, якого припинили пускати до метро Києва під час тривог: його відвідали поліцейські
21:50
Антиіммігрантські заворушення у Гаазі, Нідерланди (20.09.2025)
Антиіммігрантський протест у Гаазі завершився підпалом офісу лівих та поліцейської машини
21:35
Ексклюзив
Віталій Портников
Можливо, Трамп й правий, що не проводить операцію щодо Венесуели, - Портников
21:30
Віктор Ющенко
Ющенко: якби у 91-му ми мали таку ж національну єдність як зараз, не було б війни, а рівень економіки був би як у Польщі та Литві
21:23
Прапор Польщі
У Польщі знайшли уламки ще одного російського безпілотника
21:14
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський впровадив санкції проти пропагандистів та бізнесменів з РФ, блогера Філімоненка й тих, хто дестабілізує ситуацію у Молдові
20:24
винищувач F-16
"Туреччина подала приклад 10 років тому". Міністерка оборони Литви та президент Чехії Павел закликали збивати літаки РФ у небі над НАТО
20:24
Оновлено
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
"Полісся" розбило "Кудрівку", "Колос" зіграв у нічию з "Вересом": результати та розклад матчів 6-го туру УПЛ
20:01
OPINION
Політики, пастирі і... Пугачова
19:58
Оновлено
Атака РФ в ніч на 20 серпня: на Хмельниччині загинув чоловік, в Дніпрі кількість постраждалих зросла до 36
19:06
Віктор Ющенко
Ющенко про майбутню перемогу: не зупинятися на кордоні 1991 року, а далі на Москву
18:40
поліція ілюстративне
На Кропивниччині чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях під час перевірки документів
18:37
Ексклюзив
прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп
Якщо Європа зможе вмовити Трампа не скасовувати санкції проти Росії, то це вже буде великим успіхом, - професор Айзенберг
18:01
OPINION
Осінній перемовний процес і логіка Трампа
17:35
Мадонна у 2025 році
"Назад туди, де все почалося": Мадонна оголосила про реліз нового альбому
17:22
Канада
"Ми ще не готові до цього": міністр фінансів Канади виключив можливість приєднання країни до ЄС
17:21
Путін зі своїми батьками
Батько Путіна мусив одружитися на його матері після того, як вибив їй око: подробиці від Bild
16:55
G7
G7 прагне перейти від "поступових" до "рішучих" дій задля завершення війни в Україні, - міністр фінансів Канади Шампань
16:46
видобуток нафти, нафта
Українські дрони зупинили у РФ нафтоперекачувальні станції, якими сировина йде до Новоросійська, - ЗМІ
16:30
Огляд
Співзасновниця "Повернись живим", громадська активістка та правозахисниця: що відомо про новопризначеного військового омбудсмана Ольгу Решетилову
16:25
Ексклюзив
Прапор США
Вбивство Ірини Заруцької буде використовуватись в політичних іграх у США, - Добрянський
16:23
Ексклюзив
Росія та Білорусь військові навчання
Я не вважаю, що ці навчання просто так припиняться: литовський політик Ауштрявічюс про військові навчання у Білорусі "Захід -2025"
16:17
Марія Берлінська Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Берлінська: аби змусити Москву до "перемир'я" нам слід знищувати щомісяця по 35 тисяч ворогів, а не по 15 тисяч як зараз
16:06
Аналітика
Бійці 105-ї бригади ТрО знищили російський БПЛА "Герань-2" на Харківщині
Як Україні протистояти нарощуванню Росією дронових ударів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV