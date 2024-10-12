Відповідатиме за оборонну співпрацю: Норвегія створила посаду військового аташе в Києві

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам, пише Forsvarets forum.

За словами міністра, військовий аташе відповідатиме за зв’язок і співпрацю між норвезькими й українськими науковцями та оборонною промисловістю.

Грам наголосив, що потрібно багато інвестицій, щоб забезпечити потреби України. Він зазначив, що норвезькі компанії хочуть зробити внесок своїми знаннями, досвідом та рішеннями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, та додав, що Україна також зацікавлена в цьому.

Крім того, міністр зазначив, що в довгостроковій перспективі для норвезьких компаній може бути актуальним налагодження виробництва в Україні. Для цього в серпні уряд уможливив передачу норвезьких оборонних технологій в Україну.