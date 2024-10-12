Відповідатиме за оборонну співпрацю: Норвегія створила посаду військового аташе в Києві
Міністерство оборони Норвегії створило в Києві посаду військового аташе задля посилення оборонної співпраці обох країн
Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам, пише Forsvarets forum.
За словами міністра, військовий аташе відповідатиме за зв’язок і співпрацю між норвезькими й українськими науковцями та оборонною промисловістю.
Грам наголосив, що потрібно багато інвестицій, щоб забезпечити потреби України. Він зазначив, що норвезькі компанії хочуть зробити внесок своїми знаннями, досвідом та рішеннями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, та додав, що Україна також зацікавлена в цьому.
Крім того, міністр зазначив, що в довгостроковій перспективі для норвезьких компаній може бути актуальним налагодження виробництва в Україні. Для цього в серпні уряд уможливив передачу норвезьких оборонних технологій в Україну.
- У серпні стало відомо, що Норвегія профінансує виробництво в Україні артилерійських снарядів, розроблених норвезькою компанією Nammo.
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