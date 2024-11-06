Відправляли вибухівку по Європі: в Литві затримали кількох підозрюваних в співпраці з РФ
У Литві правоохоронці затримали кількох людей, яких підозрюють у відправці посилок з вибухівкою до інших європейських країн
Про це пише DW, з посиланням на прокуратуру Вільнюса.
Генпрокурорка Литви Ніда Грускіне заявила, що "розслідування ведеться інтенсивно" і в ньому беруть участь й інші країни. Інших подробиць вона не назвала.
Водночас радник президента Литви з національної безпеки Кястутіс Будрис вважає, що за інцидентами стоїть російська військова розвідка.
"Ми повинні нейтралізувати та розбити джерело (зловмисних операцій). І ми знаємо, хто стоїть за цими операціями", - сказав він.
Що відомо
Наприкінці жовтня в Польщі затримали 4 людини, яких підозрюють у відправці посилок з вибухівкою до європейських країн. Ще двох підозрюваних оголосили в міжнародний розшук.
За даними прокуратури, діяльність групи полягала у відправці через кур'єрські компанії до країн Євросоюзу та Великої Британії посилок із замаскованими вибуховими та небезпечними матеріалами, які підривалися під час транспортування.
Згодом стало відомо, що західні спецслужби підозрюють Росію у проведені таємної операції щодо підготовки пожежі на борту вантажних або пасажирських літаків, що летіли до США і Канади.
Представник європейських правоохоронних органів заявив, що литовська поліція заарештувала підозрюваного, який відправив чотири запалювальні пристрої, в тому числі два з магазину DHL у столиці Литви Вільнюсі.
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