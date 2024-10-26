Польська контррозвідка схопила 4 диверсантів, що розсилали вибухівку по Європі

Про це повідомляє національна прокуратура Польщі.

Польські правоохоронці розпочали розслідування 5 серпня 2024 року на підставі інформації, отриманої агентством внутрішньої безпеки.

У межах провадження було затримано та чотирьох людей за міжнародну диверсійно-підривну діяльність. Також ще двох підозрюваних оголосили у міжнародний розшук.

Крім того, правоохоронці Польщі та інших країн ЄС проводять інтенсивні заходи з метою встановлення повного кола осіб, причетних до діяльності групи.

За даними прокуратури, діяльність групи полягала у відправці через кур'єрські компанії до країн Євросоюзу та Великої Британії посилок із замаскованими вибуховими та небезпечними матеріалами, які підривалися під час транспортування наземним.

Крім того, правоохоронці зазначили, що група мала на меті налагодити канал передачі такого типу вантажів до США та Канади.

Як пише Gazeta Wyborcza, в результаті дій цієї групи під Варшавою згоріла вантажівка кур'єрської компанії. Крім того, пожежі спалахнули на складі у Великій Британії та в німецькому аеропорту.

У виданні також зазначили, що правоохоронців підозрюють, що за діями диверсантів стоїть російська розвідка.

Що відомо

У квітні цього року правоохоронці України та Польщі затримали поляка за підозрою у співпраці зі спецслужбами РФ та підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського. Також у травні спецслужби Польщі арештували дев'ятьох людей, яких підозрюють в участі в диверсійній діяльності на користь Росії.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський 22 жовтня повідомив, що Польща закриває генеральне консульство Росії в Познані, а його персонал у державі визнають персонами нон-грата. Сікорський підкреслив, що РФ веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій у Польщі.

Наступного дня стало відомо, що Радослав Сікорський не виключає можливе вислання посла Росії з країни у відповідь на російські диверсії.