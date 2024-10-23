Очільник МЗС Польщі Сікорський заявив про можливе вислання посла Росії з країни
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не виключає можливе вислання посла Росії з країни у відповідь на російські диверсії
Про це він заявив TVP Info, передає "Українська правда".
За словами Сікорського, Росія здійснює гібридну війну проти Польщі, яка має на меті поширення дезінформації, кібератаки на установи та компанії, незаконний перетин польського кордону та диверсійні акції по всій країні.
"Якщо ми вишлемо посла, вони, звичайно, зроблять те саме. Поки що цього не сталося, але якщо диверсії триватимуть, цього не можна виключати", - заявив міністр.
Водночас він висловив сподівання, що росіяни схаменуться, а реакція Польщі зупинить подальші акти гібридної війни.
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