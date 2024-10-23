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Головна Світ Очільник МЗС Польщі Сікорський заявив про можливе вислання посла Росії з країни

Очільник МЗС Польщі Сікорський заявив про можливе вислання посла Росії з країни

Катерина Єсікова
23 жовтня, 2024 середа
06:52
Світ Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не виключає можливе вислання посла Росії з країни у відповідь на російські диверсії

Зміст

Про це він заявив TVP Info, передає "Українська правда".

За словами Сікорського, Росія здійснює гібридну війну проти Польщі, яка має на меті поширення дезінформації, кібератаки на установи та компанії, незаконний перетин польського кордону та диверсійні акції по всій країні.

"Якщо ми вишлемо посла, вони, звичайно, зроблять те саме. Поки що цього не сталося, але якщо диверсії триватимуть, цього не можна виключати", - заявив міністр.

Водночас він висловив сподівання, що росіяни схаменуться, а реакція Польщі зупинить подальші акти гібридної війни.

  • У травні цього року спецслужби Польщі арештували дев'ятьох людей, яких підозрюють в участі в диверсійній діяльності на користь Росії.
  • Польща закриває генеральне консульство Росії в Познані, а його персонал у державі визнають персонами нон-грата.
Теги:
Росія
Польща
політика
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