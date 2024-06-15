"Вік - це лише число": Байден іронічно привітав Трампа з днем народження
У п'ятницю, 14 червня, 81-річний президент Сполучених Штатів Джо Байден глузливо привітав свого опонента на цьогорічних виборах Дональда Трампа із його 78-м днем народження
Допис із привітанням Байден поширив у соцмережі X.
"Із 78-річчям, Дональде. Прийміть це від одного старого іншому: Вік - це лише число. А ось вибори - це вибір", - написав чинний президент США.
До свого привітання Байден прикріпив відео, у якому порівнював свої досягнення з діями Трампа, які обурили більшість демократів. Зокрема, в одному з кадрів показується, що Трамп пообіцяв бути диктатором, а Байден цього не робив.
Крім того, як пише Independent, республіканці в Конгресі подарували Трампу торт із 47 свічками, демонструючи надію, що він стане 47-м президентом США в листопаді.
Зазначається, що Трамп святкуватиме день народження у своєму фан-клубі Club 47 USA у Вест-Палм-Біч. Щоб відвідати захід, гості повинні заплатити від 35 до 60 доларів за вхід. Близько п'яти тисяч квитків уже розпродано, проте невідомо, на що саме будуть спрямовані кошти від святкування.
- Нещодавно сенатори від демократів висловили побоювання, що вік і стан здоров'я президента Байдена можуть коштувати їм Білого дому, однак не бажають висловлюватися публічно, оскільки він є єдиним кандидатом від їхньої партії на виборах у 2024 році.
- Натомість чинний очільник Білого дому висловив оптимізм щодо своєї здатності керувати країною, посилаючись на свій вік, який викликає суперечки серед деяких виборців.
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