"Вік - це лише число": Байден іронічно привітав Трампа з днем народження

Допис із привітанням Байден поширив у соцмережі X.

"Із 78-річчям, Дональде. Прийміть це від одного старого іншому: Вік - це лише число. А ось вибори - це вибір", - написав чинний президент США.

До свого привітання Байден прикріпив відео, у якому порівнював свої досягнення з діями Трампа, які обурили більшість демократів. Зокрема, в одному з кадрів показується, що Трамп пообіцяв бути диктатором, а Байден цього не робив.

Крім того, як пише Independent, республіканці в Конгресі подарували Трампу торт із 47 свічками, демонструючи надію, що він стане 47-м президентом США в листопаді.

Зазначається, що Трамп святкуватиме день народження у своєму фан-клубі Club 47 USA у Вест-Палм-Біч. Щоб відвідати захід, гості повинні заплатити від 35 до 60 доларів за вхід. Близько п'яти тисяч квитків уже розпродано, проте невідомо, на що саме будуть спрямовані кошти від святкування.