Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Використання військ КНДР проти України має стати червоною лінією для США і НАТО": конгресмен Тернер звернувся до Байдена

"Використання військ КНДР проти України має стати червоною лінією для США і НАТО": конгресмен Тернер звернувся до Байдена

Юлія Лаврук
19 жовтня, 2024 субота
07:30
Світ армія КНДР

Очільник комітету розвідки палати представників США Майк Тернер відправив листа до президента Джо Байдена щодо залучення Росією північнокорейських військових для участі у війні проти України

Зміст

Про це Майк Тернер повідомив у соцмережі Х.

Конгресмен у своєму листі зазначив, що публічні звіти українських та південнокорейських спецслужб детально описують можливе переміщення північнокорейських військ на російських кораблях цього місяця.

Тернер нарікає, що адміністрація Байдена не поінформувала Конгрес про будь-які оцінки розвідувальних служб США або Міністерства оборони щодо цього.

"Ці переміщення військ, якщо вони відповідають дійсності, викликають тривогу і є крайньою ескалацією конфлікту в Україні. Вони вимагають негайної реакції з боку Сполучених Штатів і наших союзників по НАТО, щоб уникнути розширення конфлікту", - написав конгресмен.

Він також закликав до негайного проведення засекреченого брифінгу Постійного спеціального комітету з розвідки Палати представників США щодо можливої ​​участі північнокорейських військ у війні.

Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Теги:
Україна
КНДР
Джо Байден
Війна з Росією
США
Світ про Україну
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
17 жовтня, 2024 четвер
"Почерк ФСБ не змінюється": Антін Мухарський повідомив про скасування в Польщі 5 благодійних концертів
Ігор Кондратюк
Автор Дар'я Тарасова
16 жовтня, 2024 середа
"Збирають кошти і слава Богу": Кондратюк заявив, що не піде на концерти Потапа і Винника
Віктор Орбан
Автор Юлія Юліна
17 жовтня, 2024 четвер
Орбан заявив, що План перемоги України його лякає й закликав ЄС розпочати перемовини з Росією
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
19 жовтня
08:21
Донецька область, стела
На Донеччині за добу через ворожі обстріли загинули дві людини
08:20
Оновлено
зсу артилерія
Минулої доби на фронті зафіксували 202 боєзіткнення, - Генштаб
08:14
Укрзалізниця запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві через чат-боти
08:00
OPINION
Трамп сприймає Зеленського з очевидною алергією
07:56
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакує Україну дронами та ракетами: ситуація зранку 19 жовтня
07:53
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 1380 окупантів, 8 танків і 19 бронемашин
07:44
обстріл, ППО
У Росії заявили про збиття 16 дронів над трьома областями
07:40
Огляд
Вибори у Молдові
Операція впливу Росії в Молдові: які основні наративи проти референдуму про вступ до ЄС
06:47
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергує один російський ракетоносій без ракет
06:39
Марк Рютте
НАТО наразі не може підтвердити участь військових КНДР у війні в Україні, - Рютте
05:56
Оновлено
Максим Буткевич
З полону РФ звільнили Максима Буткевича – співзасновника Центру прав людини ZMINA
05:07
Нідерланди
Нідерланди передадуть Україні безпілотники вартістю €42,6 млн
04:16
пневматичний пістолет постріл
В Україні подали 475,8 тис. заяв на отримання дозвільних документів на зброю, - МВС
03:47
Латвія
Латвія оголосила персонами нон ґрата двох громадян РФ
03:06
підтримка ХАМАС
Bloomberg припустив, хто може очолити ХАМАС, після ліквідації ватажка руху Ях'ї Сінвара
02:28
Місячне гало та перламутрові хмари: українські полярники показали знімки неба над станцією "Академік Вернадський"
02:11
Оновлено
Україна повернула з російського полону 95 військових
00:49
наслідки ракетного удару по Одесі 18 жовтня 2024
В Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено триповерхівку та приватні будинки
2024, п'ятниця
18 жовтня
23:54
Карл-Хайнц Румменігге
Керівник "Баварії" розкритикував старий формат Ліги чемпіонів
23:41
У Запоріжжі відкриттям інсталяції "Дерево пам’яті" стартував ГогольFest Покрова
22:47
МВФ
МВФ погодив виділення Україні нового траншу в розмірі $1,1 млрд
22:40
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Президент Південної Кореї скликав екстрену нараду з питань безпеки через північнокорейські війська в РФ
22:25
росія - китай
"Може зашкодити відносинам з Європою": Британія застерегла Китай від постачання зброї РФ
22:11
відсутність світла
Куба залишилася без електрики через аварію на електростанції
22:05
Швейцарія
Швейцарія підтримала санкції ЄС проти РФ не в повному обсязі: у США висловили розчарування
21:57
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Російські окупанти вбили понад 100 українських військових, які здавалися в полон, - Лубінець
21:49
Ексклюзив
За будь-якої адміністрації роль глобального лідерства США в безпековій сфері буде скорочуватись, - політологиня Яхно
21:48
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Думаю, це чергова ІПСО, запущена Кремлем: ексголова СБУ Наливайченко про участь КНДР у війні РФ проти України
21:45
Росія з КНДР
Центр стратегічних комунікацій показав, як солдатів з КНДР екіпірують в Росії
21:43
Джон Кірбі
США підтримують український План перемоги, - Кірбі
21:24
Фортифікації, зуби дракона
На вулицях Покровська встановлюють "зуби дракона" та закликають жителів евакуюватись
21:19
Рубен Брекельманс
НАТО має узгодити критерії для України, аби запросити її в Альянс, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
20:55
Путін
Путін не приїде на саміт G20 у Бразилію, де його можуть арештувати за ордером МКС
20:55
Сергій Тігіпко
Тігіпко купив 100% акцій Idea Bank
20:34
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
До 20 листопада навряд чи побачимо остаточне рішення щодо економічного бронювання, - економіст Пендзин
20:30
Огляд
Дикий робот
Скандальний "Учень…" вже тут: що подивитися на вихідних
20:23
Байден, Шольц, Стармер і Макрон під час зустрічі в Берліні зобов'язалися посилити підтримку України
20:18
Дар'я Білодід (праворуч), Олімпіада-2024
Білодід після невдачі на Олімпіаді-2024 задумалась над завершенням карʼєри
20:00
OPINION
Ядерна зброя: скажіть мені, що не так?
19:55
ЄСПЛ
На Україну подали до ЄСПЛ через зґвалтування дівчини на випускному в школі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV