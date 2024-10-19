"Використання військ КНДР проти України має стати червоною лінією для США і НАТО": конгресмен Тернер звернувся до Байдена

Про це Майк Тернер повідомив у соцмережі Х.

Конгресмен у своєму листі зазначив, що публічні звіти українських та південнокорейських спецслужб детально описують можливе переміщення північнокорейських військ на російських кораблях цього місяця.

Тернер нарікає, що адміністрація Байдена не поінформувала Конгрес про будь-які оцінки розвідувальних служб США або Міністерства оборони щодо цього.

"Ці переміщення військ, якщо вони відповідають дійсності, викликають тривогу і є крайньою ескалацією конфлікту в Україні. Вони вимагають негайної реакції з боку Сполучених Штатів і наших союзників по НАТО, щоб уникнути розширення конфлікту", - написав конгресмен.

Він також закликав до негайного проведення засекреченого брифінгу Постійного спеціального комітету з розвідки Палати представників США щодо можливої ​​участі північнокорейських військ у війні.

Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.