Вірменія та США розпочали спільні військові навчання Eagle Partner 2024

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Вірменії.

У церемонії відкриття, що пройшла у військовій академії імені Вазгена Саркісяна міністерства оборони Вірменії взяли участь міністр оборони країни Сурен Папікян, Надзвичайний і Повноважний посол США у Вірменії Крістіна А. Квін та інші високопоставлені особи.

Прозвучали державні гімни Вірменії та США, а також гімн навчань "Eagle Partner 2024". Міністр Папікян і посол США Квін виступили з вітальним словом до військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях.

"Я високо ціную роботу Армії США в Європі та Африці, а також Національної гвардії Канзасу, яка вже більше ніж є партнером Вірменії. Я також високо оцінюю військовослужбовців миротворчої бригади збройних сил республіки Вірменія, співробітників міністерства оборони республіки, які брали участь в ефективному плануванні цих навчань це співробітництво, яке спрямоване на підвищення рівня оперативної сумісності підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій", - сказав Папікян.