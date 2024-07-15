Вірменія та США розпочали спільні військові навчання Eagle Partner 2024
15 липня Вірменія та Сполучені Штати розпочали спільні військові навчання Eagle Partner 2024, які триватимуть до 24 липня на території Вірменії
Про це повідомляє пресслужба Міноборони Вірменії.
У церемонії відкриття, що пройшла у військовій академії імені Вазгена Саркісяна міністерства оборони Вірменії взяли участь міністр оборони країни Сурен Папікян, Надзвичайний і Повноважний посол США у Вірменії Крістіна А. Квін та інші високопоставлені особи.
Прозвучали державні гімни Вірменії та США, а також гімн навчань "Eagle Partner 2024". Міністр Папікян і посол США Квін виступили з вітальним словом до військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях.
"Я високо ціную роботу Армії США в Європі та Африці, а також Національної гвардії Канзасу, яка вже більше ніж є партнером Вірменії. Я також високо оцінюю військовослужбовців миротворчої бригади збройних сил республіки Вірменія, співробітників міністерства оборони республіки, які брали участь в ефективному плануванні цих навчань це співробітництво, яке спрямоване на підвищення рівня оперативної сумісності підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій", - сказав Папікян.
- Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що держава "категорично проти" війни в Україні та закликає негайно припинити бойові дії.
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