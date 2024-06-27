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"Ми категорично проти війни": Вірменія закликала припинити бойові дії в Україні

27 червня, 2024 четвер
18:27
Світ Арарат Мірзоян

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що держава "категорично проти" війни в Україні та закликає негайно припинити бойові дії

Зміст

Про це повідомляє "Новини-Вірменія".

Мірзоян вказав, що Вірменія "зіткнулась із подібними руйнуваннями в регіоні Південного Кавказу".

"Ми бачили насильницьке переміщення цивільного населення, таргетування цивільних інфраструктур і таке інше. Війна завжди жахлива, ми категорично проти війни, одночасно ми підтримуємо не лише мир та стабільність, а й територіальну цілісність країн", - сказав очільник вірменського МЗС.

  • Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не була союзником Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Але водночас вірменське керівництво ще жодного разу не засудило прямо дії РФ в Україні.
Теги:
Україна
Росія
Вірменія
Війна з Росією
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