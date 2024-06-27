"Ми категорично проти війни": Вірменія закликала припинити бойові дії в Україні

Про це повідомляє "Новини-Вірменія".

Мірзоян вказав, що Вірменія "зіткнулась із подібними руйнуваннями в регіоні Південного Кавказу".

"Ми бачили насильницьке переміщення цивільного населення, таргетування цивільних інфраструктур і таке інше. Війна завжди жахлива, ми категорично проти війни, одночасно ми підтримуємо не лише мир та стабільність, а й територіальну цілісність країн", - сказав очільник вірменського МЗС.