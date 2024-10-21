Вірменія вслід за Казахстаном заявила, що не розглядає можливість вступу до БРІКС

Про це повідомляє News.am.

За словами посадовця, Вірменія візьме участь у саміті БРІКС, який пройде в Казані 22-24 жовтня.

Натомість Григорян зазначив, що на даному етапі Єреван не обговорює можливість стати членом асоціації.

На питання: чи є перспектива приєднання до БРІКС, віцепрем'єр відповів, що зараз дуже важко дати таку оцінку.

"Ще має бути достатньо дискусій про консолідацію в рамках БРІКС, щоб ми могли зрозуміти, що це за процес, чи буде це чи ні, чи можливо це чи ні", - підкреслив Григорян.