Вірменія вслід за Казахстаном заявила, що не розглядає можливість вступу до БРІКС
Віцепрем'єр-міністр Вірменії Мгер Григорян заявив, що його країна наразі не обговорює питання членства в БРІКС у найближчому майбутньому
Про це повідомляє News.am.
За словами посадовця, Вірменія візьме участь у саміті БРІКС, який пройде в Казані 22-24 жовтня.
Натомість Григорян зазначив, що на даному етапі Єреван не обговорює можливість стати членом асоціації.
На питання: чи є перспектива приєднання до БРІКС, віцепрем'єр відповів, що зараз дуже важко дати таку оцінку.
"Ще має бути достатньо дискусій про консолідацію в рамках БРІКС, щоб ми могли зрозуміти, що це за процес, чи буде це чи ні, чи можливо це чи ні", - підкреслив Григорян.
- Нагадаємо, раніше прессекретар глави Казахстану Берік Уалі заявив, що в найближчому майбутньому країна утримається від подання заявки до БРІКС.
- Крім того, Вірменія відмовилася підтримати дві заяви, прийняті на Раді міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав (СНД), що відбулася в Москві 7 жовтня.
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