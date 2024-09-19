Віцепрем’єр Північної Македонії назвав Болгарію "нецивілізованою країною": там відреагували
Віцепрем'єр-міністр Північної Македонії Александар Ніколоскі назвав болгар "нецивілізованими". МЗС країни висловило обурення
Про це повідомляють "Слободен печат" і "БНР".
"Мабуть, господар не цивілізований, якщо вони хочуть надіслати мені ноту протесту. Вони не гідні, вони не мають поваги. Жалюгідніші за них тільки ті слуги в нашій країні, які підписалися, що македонський і болгарський народи мають спільну історію, якої у нас немає", - заявив Ніколоскі.
Відповідна заява стала головною темою в болгарському парламенті та викликала бурхливу реакцію серед політиків країни.
Міністерство закордонних справ Болгарії заявило, що вони "категорично відмовляємося від такого неєвропейського та несумісного з добрим вихованням тону".
У Болгарській соціалістичній партії наполягають, щоб МЗС Болгарії викликав північномакедонського посла для пояснень, а реакція Болгарії повинна бути "надзвичайно гострою".
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