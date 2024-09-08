Міністр оборони Болгарії Запрянов закликав збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП

Про це повідомляє БНР.

"Російська агресія проти України породила потребу в набагато більших можливостях, і це призводить до збільшення військових витрат у деяких країнах. Польща досягла 4,7% ВВП. Греція і Туреччина вже давно витрачають понад 2,5%, Румунія також", - зауважив він.

За його словами, НАТО вже закликає країни до мінімального рівня у 2% від ВВП.

"Рекомендація - якнайшвидше ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат - не менше ніж до 2,5%", - наголосив Запрянов

Водночас він заявив, що міністерство оборони Болгарії поки не пропонує парламенту повернути призов до армії.

"Парламент сам прийняв рішення про зміну заробітної плати військових з 1 січня наступного року. Політичні очікування полягають у тому, що з підвищенням зарплати ми збільшимо інтерес до збройних сил і заповнимо вакантні посади в найближчі кілька років", - пояснив він.

Однак, як стверджує очільник болгарського оборонного відомства, якщо цього не станеться, то може постати питання про повернення призову до армії.

"Поки що, і війна в Україні показала, що професійні збройні сили домінують. Питання про призов не стоїть, навіть ті країни, які повертаються до нього, роблять це в іншій формі - в одних це добровільно, в інших - лише для початкової військової підготовки", - підсумував він.