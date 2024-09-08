Міністр оборони Болгарії Запрянов закликав збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП
Міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов закликав підвищити мінімальні витрати на оборону до 2,5% від ВВП на тлі війни РФ проти України
Про це повідомляє БНР.
"Російська агресія проти України породила потребу в набагато більших можливостях, і це призводить до збільшення військових витрат у деяких країнах. Польща досягла 4,7% ВВП. Греція і Туреччина вже давно витрачають понад 2,5%, Румунія також", - зауважив він.
За його словами, НАТО вже закликає країни до мінімального рівня у 2% від ВВП.
"Рекомендація - якнайшвидше ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат - не менше ніж до 2,5%", - наголосив Запрянов
Водночас він заявив, що міністерство оборони Болгарії поки не пропонує парламенту повернути призов до армії.
"Парламент сам прийняв рішення про зміну заробітної плати військових з 1 січня наступного року. Політичні очікування полягають у тому, що з підвищенням зарплати ми збільшимо інтерес до збройних сил і заповнимо вакантні посади в найближчі кілька років", - пояснив він.
Однак, як стверджує очільник болгарського оборонного відомства, якщо цього не станеться, то може постати питання про повернення призову до армії.
"Поки що, і війна в Україні показала, що професійні збройні сили домінують. Питання про призов не стоїть, навіть ті країни, які повертаються до нього, роблять це в іншій формі - в одних це добровільно, в інших - лише для початкової військової підготовки", - підсумував він.
- 28 серпня у Польщі затвердили проєкт бюджету на наступний рік, відповідно до якого країна витратить рекордну суму на оборону - близько $48 млрд, що становить майже 5% від ВВП.
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