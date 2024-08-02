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Віцепрезидентом російського "Сбербанку" став архітектор Чирілло, який проєктував "палац Путіна"

Катерина Єсікова
2 серпня, 2024 п'ятниця
06:47
Світ Ланфранко Чирілло

Російський державний "Сбербанк" створив новий блок для керування всіма будівельними проєктами групи та призначив старшим віцепрезидентом італійського архітектора Ланфранко Чирілло, який проєктував "палац Путіна"

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Про це повідомляє російська служба "Інтерфакс".

Зазначається, що новий блок під назвою "Будівництво" на посаді старшого віцепрезидента очолить Ланфранко Чирілло. Натомість куратором буде заступник голови правління Ощадбанку Станіслав Кузнєцов.

"Ланфранко має величезний досвід будівництва, чудове почуття стилю. Впевнений, що його прихід у "Сбербанк" посилить наш будівельний напрямок і дозволить нам побудувати ще більше якісних, сучасних та прекрасних об'єктів, значущих для всієї Росії", - заявив глава "Сбербанку" Герман Греф.

Водночас Греф назвав Чирілло "всесвітньо відомим архітектором з величезним досвідом будівництва та відмінним почуттям стилю", "в портфоліо якого багато шедеврів".

Довідка. Ланфранко Чирілло народився в Італії, де здобув освіту архітектора. З початку 90-х він зав'язав стосунки з російськими бізнесменами, зокрема, з Зіядом Манасиром і з Вагітом Алекперовим, президентом "Лукойл". Згодом він переїхав до Росії і зайнявся бізнесом. 

Згідно з розслідуванням Фонду боротьби з корупцією Навального, Чирілло побудував "путінську віллу фараонів" на Чорному морі, вартість будівництва якого оцінювалося в 100 млрд рублів.

  • У 2022 році поліція Італії конфіскувала активи Ланфранко Чирілло. Його підозрюють в ухиленні від податків.

Теги:
Росія
Італія
Володимир Путін
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