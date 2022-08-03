В Італії арештували майно архітектора "палацу Путіна" - відмивав кошти

Про це повідомляє la Repubblica.

63-річний Ланфранко Чирилло не задекларував в період з 2013 по 2019 дохід в десятки мільйонів євро. Правоохоронці вилучили активи на загальну суму 140 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи вертоліт, розкішні будинки й великі суми готівки.

"Розслідування відділу економіко-фінансової поліції Брешії спочатку взялося за гелікоптер архітектора, зареєстрований в Росії, щодо якого не було виконано митні зобов’язання, що означало ймовірний випадок фіктивного проживання за кордоном".

Ланфранко Чирилло перебуває під слідством через те, що він не задекларував доходи в десятки мільйонів євро з 2013 по 2019 роки, "зберігаючи в Італії центр своїх сімейних, емоційних та економічно-родових інтересів". Слідчі дії "зосереджувалися на виявленні значних проявів статків, які були абсолютно невідповідними задекларованому оподатковуваному доходу, для яких не було надано відповідних обґрунтувань для підтвердження їх законності оподаткування", - повідомляє видання.

la Repubblica уточнює, що Чирилло, архітектор із Брешії, згідно з розслідуванням Фонду боротьби з корупцією Навального, побудував "путінську віллу фараонів" на Чорному морі, обставлену найексклюзивнішими меблями італійських компаній. Зводячи цей палац, архітектор взяв за приклад віллу Чертозі італійського політика Берлусконі.

У Москві Чирилло відкрив, а потім закрив архітектурну майстерню "Мастерская". Рік тому він сказав Repubblica, що у нього є "крім важливої ​​резиденції в Брешії – чарівної вілли 15 століття, відремонтованої з модерністськими акцентами – у мене є резиденція в Дубаї, п’ять вілл на узбережжі Коста-Смеральда, прекрасний будинок у Москві та інші в Мадонна-ді-Кампільйо, Нью-Йорк". При цьому він заперечував будь-яку винагороду з рук Путіна за віллу на березі Чорного моря.

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