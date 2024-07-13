Вивозив автомобілі до РФ: у Чехії вперше засудили чоловіка за порушення антиросійських санкцій 

Про це повідомляє Czech Radio.

Йдеться про бізнесмена російського походження Володимира Ліхутіна, який у травні 2022 року намагався таємно вивезти у Росію три автомобілі преміумкласу Mercedes-Benz, Audi і BMW. Тоді як експорт із ЄС до РФ автомобілів вартістю понад 50 тис. євро, за винятком машин швидкої допомоги, заборонений з березня 2022 року.

Згідно з вердиктом суду, за скоєне правопорушення чоловік має виплатити штраф у розмірі 300 тис. крон (близько 12,5 тис. доларів, - ред.). Також йому заборонено торгувати автотранспортними засобами протягом наступних 20 місяців.

Крім того, бізнесмен зобов'язаний виплатити державі приблизно 132 тис. євро, які він отримав від російських клієнтів як авансові платежі за зазначені транспортні засоби.