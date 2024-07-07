Аби запобігти обходу санкцій: Естонія посилить митний контроль на кордоні з Росією
Естонський уряд обговорив питання торгівлі на кордоні з Росією та ухвалив рішення про посилення контролю за переміщенням товарів, які підпадають під санкції
Про це повідомляє ERR.
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що, попри обмеження, на кордоні спостерігаються спроби обійти санкції, а новий пакет санкцій ЄС лише посилює ризики.
"Ми повинні бути впевнені, що товари, які перетинають наші кордони, не підпадають під санкції ЄС", - наголосила вона.
За її словами, замість нинішніх вибіркових перевірок, заснованих на оцінці ризиків, буде запроваджено повний огляд вантажів та транспортних засобів. Це дозволить гарантувати, що товари, які можуть підтримувати військову машину РФ, не перетнуть естонський кордон.
Каллас додала, що Естонія продовжить переговори з Фінляндією, Латвією, Литвою та Польщею щодо встановлення єдиних вимог та процедур на кордоні.
Так, естонський уряд доручив міністерству фінансів спільно з міністерством внутрішніх справ та іншими відомствами підготувати план дій щодо запровадження повного митного контролю на зовнішніх кордонах Європейського союзу в напрямку виїзду з Естонії.
- 24 червня Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти РФ, спрямованих на важливі сектори російської економіки, як-от енергетика, фінанси й торгівля.
- Крім того, Європейський Союз запровадив санкції проти однієї з найбільших транспортних компаній Росії "Трансконтейнер" та її генерального директора Михайла Концерева.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.93
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе