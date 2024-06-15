Військові КНДР розпочали будівельні роботи вздовж кордону з Південною Кореєю, - ЗМІ
Військові Північної Кореї проводять "незрозумілі" будівельні роботи всередині демілітаризованої зони, що розділяє КНДР з Південною Корею
Про це повідомляє Yonhap із посиланням на власні джерела.
"Нещодавно північнокорейські військові зводили стіни, рили землю та будували дороги в деяких районах між військовою демаркаційною лінією (MDL) і північною граничною лінією в DMZ", - сказали у джерелі.
Зазначається, що поки незрозуміло, чи свідчать ці дії про намір побудувати довгу стіну на північ від демаркаційної лінії або просто створити оборонні споруди в певних точках.
Військові припускають, що інцидент міг бути пов'язаний з будівництвом стіни. Під час перетину кордону північнокорейські солдати мали при собі робочі інструменти, такі як кирки й лопати.
- Збройні сили Південної Кореї повідомили, що відкривали попереджувальний вогонь після того, як кілька північнокорейських військових ненадовго перетнули їхній кордон.
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