Візит Шольца у США: канцлер обговорив з Байденом подальшу допомогу Україні
Президент США Джо Байден прийняв у Білому домі канцлера Німеччини Олафа Шольца й обговорив з ним низку актуальних питань, насамперед щодо продовження підтримки України у протистоянні агресії РФ
Про це повідомляє Укрінформ.
Під час розмови в Овальному кабінеті Шольц заявив, що Німеччина й США "мають зіграти певну роль" у збереженні глобального миру. За його словами, "це особливо актуально з огляду на агресію РФ проти України, яка досі триває".
Крім того, глава німецького уряду згадав про інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону, назвавши його "безглуздим". У цьому зв’язку Шольц зазначив, що Путін "завжди багато бреше про історію цієї війни" та насправді прагне урвати чим більше території від сусідніх країн. Тому "необхідно зробити все можливе, аби підтримати Україну і дати їй спроможності захищатися".
Байден, зі свого боку, висловив підтримку позиції німецького лідера та вказав, що американські законодавці затягують це питання. За його словами, нездатність Конгресу підтримати Україну, якщо таке станеться, буде "близькою до злочинного нехтування". У такому разі, сказав Байдена, це було б "обурливим".
- Раніше Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.
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