Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Візит Шольца у США: канцлер обговорив з Байденом подальшу допомогу Україні

Візит Шольца у США: канцлер обговорив з Байденом подальшу допомогу Україні

10 лютого, 2024 субота
01:52
Світ Байден Шольц

Президент США Джо Байден прийняв у Білому домі канцлера Німеччини Олафа Шольца й обговорив з ним низку актуальних питань, насамперед щодо продовження підтримки України у протистоянні агресії РФ

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час розмови в Овальному кабінеті Шольц заявив, що Німеччина й США "мають зіграти певну роль" у збереженні глобального миру. За його словами, "це особливо актуально з огляду на агресію РФ проти України, яка досі триває".

Крім того, глава німецького уряду згадав про інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону, назвавши його "безглуздим". У цьому зв’язку Шольц зазначив, що Путін "завжди багато бреше про історію цієї війни" та насправді прагне урвати чим більше території від сусідніх країн. Тому "необхідно зробити все можливе, аби підтримати Україну і дати їй спроможності захищатися".

Байден, зі свого боку, висловив підтримку позиції німецького лідера та вказав, що американські законодавці затягують це питання. За його словами, нездатність Конгресу підтримати Україну, якщо таке станеться, буде "близькою до злочинного нехтування". У такому разі, сказав Байдена, це було б "обурливим".

  • Раніше Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.

Теги:
Джо Байден
допомога Україні
Олаф Шольц
Читайте також:
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
9 лютого, 2024 п'ятниця
Звільнення Залужного вивело війну на новий етап, - The Economist
на фото Олександр Сирський (зліва) і Рустем Умєров (справа)
9 лютого, 2024 п'ятниця
Умєров провів першу нараду з новим головнокомандувачем ЗСУ. Сирський розповів про свої пріоритети на посаді
Володимир Путін
9 лютого, 2024 п'ятниця
Інтерв'ю Карлсону: Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
10 лютого
02:20
НАТО може очолити координацію постачання зброї Україні, - ЗМІ
02:10
Оновлено
війна з росією Харківщина безпілотник
РФ атакувала Україну дронами 9 лютого: в Одесі поранено чоловіка, у Харкові влучання в АЗС
01:24
Країни ЄАВТ готові інвестувати в економіку Індії $100 млрд
00:56
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
Венесуела готує військовий плацдарм на кордоні з Гаяною
00:55
Путін
На ТОТ України росіяни вирішили розтягнути псевдовибори Путіна на три тижні
00:28
світ економіка Болгарія акції протесту
Уряд Болгарії домовився з фермерами про припинення протестів
00:25
Імовірне вбивство беззбройних українських військовополонених: прокуратура почала розслідування
2024, п'ятниця
9 лютого
23:41
Оновлено
Анатолій Баргилевич
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ: замість Шаптали посаду обійняв Баргилевич
23:19
Володимир Зеленський
Зеленський увів Сирського до складу РНБО та Ставки, натомість вивів з їхнього складу Залужного
23:08
Ексклюзив
Зеленський і Залужний
У кулуарах ЄС говорять про політичне підґрунтя відставки Залужного, - кореспондентка Еспресо Висоцька
22:52
Україна ЄС
Уряд затвердив план виконання рекомендацій Єврокомісії для вступу в ЄС
22:32
Кабмін уточнив умови, сфери й порядок використання мов нацменшин в Україні
22:29
TikTok
Група конгресменів США закликала адміністрацію Байдена заборонити материнську компанію TikTok
22:19
Ексклюзив
головнокомандувач ЗСУ Залужний та командувач Сухопутних військ Сирський
Політолог Рейтерович: підходи Сирського до ведення війни принципово не відрізняються від бачення Залужного
22:04
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Кадрові зміни у період бойових дій та ймовірний вихід підрозділів ЗСУ з Авдіївки. Воєнні підсумки тижня
21:59
Ексклюзив
путін
Трампістська пропаганда небагато зможе взяти з інтерв'ю Путіна, - дипломат Хара
21:58
Литва прапор
У Литві запропонували створити "Українське міністерство", яке координувало б роботу на євронапрямі
21:45
лікар гінеколог
Окупований Крим відчуває гострий дефіцит лікарів
21:41
Імран Хан
Експрем'єр Пакистану з в'язниці за допомогою ШІ заявив про перемогу його партії на виборах
21:33
Ексклюзив
Путін
В економіці РФ назрівають проблеми, але грошей на війну вистачає, - президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"
21:27
хімічна атака
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія здійснила 815 хімічних атак
21:12
Руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі
Італія виділить €500 тис. на відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі
21:09
Оновлено
Валерій Залужний
Зеленський надав Залужному звання Героя України. Залужний відреагував
20:55
міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен
РФ може "випробувати солідарність НАТО" через 3-5 років, - міністр оборони Данії
20:51
Ексклюзив
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
Розуміння слів Росія, мир, переговори, вибори - це зброя путінського режиму, - дослідник Любовець про інтервʼю диктатора РФ
20:45
Жителя Криму відправили за ґрати на 10 років начебто за переказ грошей організації ІДІЛ
20:40
Оновлено
двопартійна делегація Конгресу США у Києві
США підтримують фінансування України, - голова розвідки Палати представників Тернер у Києві
20:23
Рустем Умєров, Олександр Сирський і Карстен Бреєр
Умєров і Сирський зустрілися в Києві з генінспектором бундесверу Бреєром
20:17
Україна-Польща
Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до кінця червня
20:01
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Компанія
19:37
Потяг
"Потяг до тебе": до Дня закоханих у Києві та Львові курсуватиме романтичний експрес
19:26
На Майдані в Києві зібралася акція на підтримку Залужного
19:17
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:05
ЗСУ, війна
Протягом доби на фронті відбулось 91 боєзіткнення, Сили оборони відбили 27 атак ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:01
Ексклюзив
ЗСУ
Заміна головнокомандування ЗСУ - крок до дезорганізації оборони України, - експерт-міжнародник Гончар
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 716-го дня війни: дрони СБУ атакували нафтопереробні заводи у РФ, а Фінляндія надала Україні військову допомогу
18:56
наслідки удару РФ по майстерні агрофірми у Сумській області
РФ випустила 7 авіабомб по майстерні агрофірми на Сумщині: 3 загиблих, 4 травмованих
18:49
Роскомнагляд перевірятиме застосунок для вивчення мов Duolingo на пропаганду ЛГБТК+
18:45
Радослав Сікорський
"Вже звикли до параноїдальних обґрунтувань": у Польщі відреагували на закид Путіна щодо вини поляків у початку Другої світової
18:23
ожеледиця сніг дорога
ДСНС попередила водіїв кількох областей про ожеледицю на дорогах. Перелік
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV