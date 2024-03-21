Влада Грайворона в Білгородській області РФ закликала жителів евакуюватися
Влада Грайворонського міського округу Білгородської області Росії закликала місцевих жителів евакуюватися через обстріли та бої, які тривають останніми днями
Про це заявив голова округу Геннадій Бондарєв, передає російська служба "Радіо Свободи".
За його словами, ситуація у населеному пункті продовжує залишатися напруженою.
"Прошу вас прийняти правильне рішення та тимчасово залишити прикордонні території", - звернувся він до мешканців та пообіцяв організувати від'їзд охочих.
Він наголосив, що мешканців Грайворонського району готові прийняти у Ярославській області. Натомість він зауважив, що влада закликає евакуюватися лише мешканців прикордонних населених пунктів.
- Російське міністерство оборони вранці 21 березня звинуватило Україну у нібито атаці по Білгородській області із застосуванням РСЗВ Vampire.
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