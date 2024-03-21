Влада Грайворона в Білгородській області РФ закликала жителів евакуюватися

Про це заявив голова округу Геннадій Бондарєв, передає російська служба "Радіо Свободи".

За його словами, ситуація у населеному пункті продовжує залишатися напруженою.

"Прошу вас прийняти правильне рішення та тимчасово залишити прикордонні території", - звернувся він до мешканців та пообіцяв організувати від'їзд охочих.

Він наголосив, що мешканців Грайворонського району готові прийняти у Ярославській області. Натомість він зауважив, що влада закликає евакуюватися лише мешканців прикордонних населених пунктів.