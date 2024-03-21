Росія заявила про атаку із застосуванням РСЗВ Vampire по Білгородській області

Про це пише міноборони РФ.

"Близько 08:00 мск припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські сили ППО "традиційно" знищили 10 реактивних снарядів у повітрі над Білгородською областю.

Натомість російське пропагандистське видання ТАСС пише про нібито пошкодження будівлі "Білгород-Арени" буцімто через обстріл.

"Пошкоджено скління будівлі та частково її фасад. Біля арени виявлено вирву від снаряда", - написало росЗМІ.