Росія заявила про атаку із застосуванням РСЗВ Vampire по Білгородській області
Російське міністерство оборони вранці 21 березня звинуватило Україну у нібито атаці по Білгородській області із застосуванням РСЗВ Vampire
Про це пише міноборони РФ.
"Близько 08:00 мск припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські сили ППО "традиційно" знищили 10 реактивних снарядів у повітрі над Білгородською областю.
Натомість російське пропагандистське видання ТАСС пише про нібито пошкодження будівлі "Білгород-Арени" буцімто через обстріл.
"Пошкоджено скління будівлі та частково її фасад. Біля арени виявлено вирву від снаряда", - написало росЗМІ.
- За день до цього безпілотники атакували російське місто Енгельс, де розміщений військовий аеродром. До цієї спецоперації причетна українська розвідка.
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