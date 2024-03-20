У Росії заявили про збиття безпілотників над містом Енгельс Саратовської області

Про це повідомляє губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін та російський телеграм-канал SHOT.

О 4:22 Бусаргін заявив, що менш як годину тому над Енгельсом системою російської ППО нібито було ліквідовано БПЛА.

За його словами, постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків попередньо немає.

Телеграм-канал SHOT пише, що перед потужними вибухами, що нібито пролунали в Енгельсі, мешканці начебто чули звук двигуна в небі.

SHOT пише, з посиланням на очевидців, що у місті нібито було чутно від 2 до 4 гучних вибухів, від яких "тремтіли вікна в рамах".