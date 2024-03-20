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Головна Війна з Росією У Росії заявили про збиття безпілотників над містом Енгельс Саратовської області

У Росії заявили про збиття безпілотників над містом Енгельс Саратовської області

20 березня, 2024 середа
05:30
Війна з Росією обстріл, ППО

Вночі 20 березня над містом Енгельс Саратовської області РФ нібито були збиті безпілотники

Про це повідомляє губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін та російський телеграм-канал SHOT.

О 4:22 Бусаргін заявив, що менш як годину тому над Енгельсом системою російської ППО нібито було ліквідовано БПЛА. 

За його словами, постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків попередньо немає.

Телеграм-канал SHOT пише, що перед потужними вибухами, що нібито пролунали в Енгельсі, мешканці начебто чули звук двигуна в небі.

SHOT пише, з посиланням на очевидців, що у місті нібито було чутно від 2 до 4 гучних вибухів, від яких "тремтіли вікна в рамах".

  • 17 березня російське міністерство оборони повідомило про атаки безпілотників на Білгородську та Брянську області.
  • Того ж дня росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотників на 8 областей РФ. Зокрема, українські дрони атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані. У районі аеропорту Домодєдово у Підмосков'ї лунали вибухи.
Теги:
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
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