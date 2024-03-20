У Росії заявили про збиття безпілотників над містом Енгельс Саратовської області
Вночі 20 березня над містом Енгельс Саратовської області РФ нібито були збиті безпілотники
Про це повідомляє губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін та російський телеграм-канал SHOT.
О 4:22 Бусаргін заявив, що менш як годину тому над Енгельсом системою російської ППО нібито було ліквідовано БПЛА.
За його словами, постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків попередньо немає.
Телеграм-канал SHOT пише, що перед потужними вибухами, що нібито пролунали в Енгельсі, мешканці начебто чули звук двигуна в небі.
SHOT пише, з посиланням на очевидців, що у місті нібито було чутно від 2 до 4 гучних вибухів, від яких "тремтіли вікна в рамах".
- 17 березня російське міністерство оборони повідомило про атаки безпілотників на Білгородську та Брянську області.
- Того ж дня росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотників на 8 областей РФ. Зокрема, українські дрони атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані. У районі аеропорту Домодєдово у Підмосков'ї лунали вибухи.
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