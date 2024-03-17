У Росії заявили про знищення безпілотників у двох регіонах

Про це пише міноборони РФ.

Зазначається, що близько з 17:10 російські сили ППО перехоплювали чи знищували невідомі безпілотники.

Загалом, за даними міноборони РФ, протиповітряна оборона знищила 5 безпілотників у Білгородській області. Також заявляється про атаку БПЛА Ту-141 "Стриж" на Брянщину. Зазначається, що в регіоні було знищено два таких дрони.