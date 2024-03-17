У Росії заявили про знищення безпілотників у двох регіонах
Російське міністерство оборони повідомило про атаки безпілотників на Білгородську та Брянську області
Про це пише міноборони РФ.
Зазначається, що близько з 17:10 російські сили ППО перехоплювали чи знищували невідомі безпілотники.
Загалом, за даними міноборони РФ, протиповітряна оборона знищила 5 безпілотників у Білгородській області. Також заявляється про атаку БПЛА Ту-141 "Стриж" на Брянщину. Зазначається, що в регіоні було знищено два таких дрони.
- Того ж дня росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотників на 8 областей РФ. Зокрема, українські дрони атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані. У районі аеропорту Домодєдово у Підмосков'ї лунали вибухи.
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