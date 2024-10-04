"Владі США буде не до того": Лукашенко заявив, що Білорусь готова допомогти Україні з відбудовою після війни
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна готова допомогти Україні з відбудовою після війни, бо владі США нібито "буде не до того"
Про це пише БЕЛТА.
Лукашенко вважає, що США не допомагатиме Україні з повоєнною відбудовою, адже "американська влада буде стурбована проблемами всередині своєї країни та їм буде не до України".
"Тому керівництву України треба взяти голову в руки й зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів", - вважає самопроголошений президент.
За словами Лукашенка, "наразі верхівкою України керують американці. І якщо треба щось вирішити, Володимир Зеленський одразу летить до Вашингтона". Він дорікнув українському президенту, що той не їздить до Мінська чи Москви, "щоб врешті-решт закінчити цю війну".
Крім того, очільник Білорусі прокоментував ймовірну участь у війні проти України та зазначив, що "його головне завдання - не допустити втягування в цю війну Білорусі".
"Ви не переживайте, ми не збираємося воювати з українцями. І вони не хочуть із нами воювати: куди їм ще цей "тягар"? А нам навіщо? Там же наші люди живуть. Ми будемо робити все для того, щоб співіснувати з Україною мирно. Якщо вони цього хочуть", - цитує Лукашенка БЕЛТА.
- Раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь має зміцнювати свою обороноздатність і готовність протистояти супротивникові в разі військової агресії.
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