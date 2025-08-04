"Вони там, де мають бути": Трамп підтвердив переміщення американських підводних атомних човнів після погроз Медведєва

Про це він заявив під час перебування в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

На запитання журналіста, чи було розгортання підводних човнів прямою відповіддю на російські погрози, Трамп відповів, що вони "там, де повинні бути".

"Вони знаходяться в регіоні, так, там, де вони повинні бути", – наголосив американський лідер.

Реакція Єрмака

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував ситуацію, наголосивши на ефективності принципу "мир через силу".

"Концепція "мир через силу" працює. Тільки зʼявилися американські атомні підводні човни, одразу замовк один російський алкоголік, який обіцяв ядерну війну у своєму Х. Росія розуміє тільки силу", - підкресив він.

Що передувало

28 липня Дональд Трамп заявив, що розчарований Володимиром Путіним і планує скоротити термін 50 днів на примирення з Україною, який він раніше встановив.

28 липня Дмитро Медведєв пригрозив війною зі США у відповідь на скорочення терміну до 10-12 днів, який Дональд Трамп дав Путіну на укладення миру з Україною.

29 липня американський президент повідомив, що скоротив термін для російського диктатора Володимира Путіна на укладення перемир'я в Україні до 10 днів.

31 липня президент США Дональд Трамп відповів на погрози Дмитра Медведєва. А держсекретар США Марко Рубіо назвав Медведєва "неактуальним гравцем" у російській політиці.

У пʼятницю, 1 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наказав розмістити два атомних підводних човни в деяких регіонах у відповідь на заяви заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.