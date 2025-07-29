Вперше з 2018 року: очільник Роскосмосу прилетів до США на переговори з головою NASA

Про це інформує російське видання "Медуза".

Вказано, що очільник Роскосмосу прилетів до США для переговорів з керівництвом NASA, зокрема, з виконуючим обов'язки глави NASA Шоном Даффі, які заплановані на 31 липня. Це будуть перші переговори очільників відомств з 2018 року.

Баканов планує обговорити продовження перехресних польотів, експлуатації Міжнародної космічної станції та питання безпечного зведення її з орбіти. Російська делегація також хоче відвідати Космічний центр імені Джонсона та зустрітися з екіпажем космічного корабля Crew Dragon, до складу якої входить російський космонавт Олег Платонов.

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За словами росіянина, делегацію Роскосмосу запросили до США на запуск корабля Crew Dragon у межах місії Crew-11.

Востаннє керівники Роскосмосу і NASA зустрічалися в жовтні 2018 року. Тодішній голова NASA Джим Брайденстайн приїжджав до РФ у зв'язку з майбутнім стартом космічного корабля "Союз МС-10". Його зустрічав на той момент очільник Роскосмосу Дмитро Рогозін.