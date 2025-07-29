Вперше з 2018 року: очільник Роскосмосу прилетів до США на переговори з головою NASA
До Х'юстона в США прибув генеральний директор російського Роскосмосу Дмитро Баканов: у нього заплановані переговори з виконуючим обов'язки глави NASA Шоном Даффі
Про це інформує російське видання "Медуза".
Вказано, що очільник Роскосмосу прилетів до США для переговорів з керівництвом NASA, зокрема, з виконуючим обов'язки глави NASA Шоном Даффі, які заплановані на 31 липня. Це будуть перші переговори очільників відомств з 2018 року.
Баканов планує обговорити продовження перехресних польотів, експлуатації Міжнародної космічної станції та питання безпечного зведення її з орбіти. Російська делегація також хоче відвідати Космічний центр імені Джонсона та зустрітися з екіпажем космічного корабля Crew Dragon, до складу якої входить російський космонавт Олег Платонов.
Читайте також: Чому США співпрацюють з Росією в космосі та запускають спільні місії на МКС. Пояснюємо
За словами росіянина, делегацію Роскосмосу запросили до США на запуск корабля Crew Dragon у межах місії Crew-11.
Востаннє керівники Роскосмосу і NASA зустрічалися в жовтні 2018 року. Тодішній голова NASA Джим Брайденстайн приїжджав до РФ у зв'язку з майбутнім стартом космічного корабля "Союз МС-10". Його зустрічав на той момент очільник Роскосмосу Дмитро Рогозін.
- 5 листопада 2024 року Росія випустила у космос ракету "Союз" з кількома десятками супутників, серед яких - два супутники Ірану. Вони призначені для моніторингу космічної погоди навколо Землі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.13Продаж 48.82
- Актуальне
- Важливе