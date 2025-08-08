Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Врожай рису в Японії опинився під загрозою через рекордну спеку

Врожай рису в Японії опинився під загрозою через рекордну спеку

Катерина Ганжа
8 серпня, 2025 п'ятниця
10:46
Світ Японія

У Японії через рекордну спеку під загрозою опинився врожай рису, що загрожує дефіцитом цього продукту і новими стрибками цін на тлі зростання суспільного невдоволення вартістю життя

Зміст

Про це пише Bloomberg.

У ключових регіонах виробництва рису, таких як Тохоку та Хокуріку, липень став найпосушливішим за весь майже 80-річний період спостережень. Цього ж місяця країну охопила потужна хвиля спеки, яка побила кілька температурних рекордів і вразила більшість регіонів.

Такі екстремальні погодні умови, як зауважили у Bloomberg, можуть негативно вплинути на врожай, збирання якого зазвичай починається наприкінці літа. Це відбувається в умовах, коли запаси рису вже виснажені через несприятливу погоду в попередні роки. Існує ризик нового зростання цін, які вже приблизно на 50% вищі, ніж рік тому, що може посилити тиск як на домогосподарства, так і на політичне керівництво.

"Через спеку та посуху майже напевно зменшаться і врожайність, і обсяги постачання", - заявив професор Університету Міяґі, який спеціалізується на аграрній політиці, Казунукі Оідзумі.

Більше того, ризик може поширитися на інші регіони залежно від майбутніх погодних умов, йдеться у листі Міністерства сільського, лісового та рибного господарства. Остаточні обсяги цьогорічного виробництва стануть відомі після збору врожаю восени.

Рисова криза в Японії

Рисова криза в Японії вже дала про себе знати на початку літа. Через рекордне зростання цін деякі школи зменшили кількість днів, коли подавали рис на обід, а магазини й ресторани підняли ціни на страви з рисом. Дефіцит пов'язують із надзвичайно спекотним літом 2023 року, яке призвело до найнижчої врожайності за понад десятиліття.

Ще один слабкий врожай може викликати нову хвилю критики на адресу правлячої Ліберально-демократичної партії, яка вже зазнала історичної поразки на виборах до верхньої палати в липні – зокрема через проблеми з рисом.

Міністерство сільського господарства США, яке займається глобальними прогнозами врожаю, наразі оцінює виробництво рису в Японії у 2025 році на рівні 7,28 млн тонн. Це майже відповідає показнику попереднього року, але все одно стане найменшим врожаєм із 2003 року.

Яка ситуація в інших країнах світу? 

Ситуація в Японії разюче відрізняється від світової. У світі пропозиція рису зростає, а ціни знижуються завдяки сприятливій погоді й хорошим врожаям у таких провідних виробників, як Індія. Еталонна ціна на рис в Азії опустилася до найнижчого рівня майже за вісім років, що означає полегшення для мільярдів споживачів.

Японія жорстко контролює імпорт рису, щоб захистити власну галузь. Щороку країна ввозить лише 770 тисяч тонн рису без мит, а на решту імпорту діє тариф у розмірі 2,30 долара за кілограм.

Хоча ціни в супермаркетах наразі дещо знизилися, уряд шукає довгострокові рішення не лише щодо останніх погодних катаклізмів, а й щодо зміни клімату, яка загрожує стабільності рисової галузі у майбутньому.

Антикризові кроки

Цього місяця прем’єр-міністр Сіґеру Ісіба вперше за десятиліття закликав фермерів ігнорувати обмеження на виробництво рису та збільшувати посіви. Уряд створив спеціальну робочу групу та направив водовози для зрошення полів.

Крім того, Японія почала вирощувати рис у регіонах, які раніше вважалися надто холодними для цього. З 2018 року північний острів Хоккайдо стабільно займає друге місце за обсягами виробництва рису, а врожайність там вища, ніж у префектурі Ніїґата – головному виробнику країни.

  • У понеділок, 5 серпня, в місті Ісесакі, що в японській префектурі Ґунма, зафіксували найвищу температуру за всю історію метеоспостережень у країні — +41,8 °C. 
Теги:
Новини
Суспільство
Японія
екологія
глобальне потепління
клімат
Економіка
Читайте також:
трамп путін
Автор Дар'я Куркіна
7 серпня, 2025 четвер
Визнання ТОТ російськими на 49 або 99 років та скасування санкцій: польське ЗМІ оприлюднило пропозиції Трампа Путіну для перемир'я в Україні. В ОП відреагували
Китай
Автор Дар'я Куркіна
6 серпня, 2025 середа
МЗС Китаю вважає, що врегулювання війни РФ проти України "перебуває на вирішальному етапі"
видобуток нафти, нафта
Автор Євген Козярін
6 серпня, 2025 середа
Є три гравці на ринку нафти і коли двоє грають проти третього - той програє, - експерт Гончар
Київ
+21.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.72
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
8 серпня
11:25
Вийшов перший тизер еротичного трилера з Володимиром Дантесом "Всі відтінки спокуси"
11:14
війна у Грузії 2008
У 17-ту річницю російсько-грузинської війни Тбілісі закликало РФ вивести війська з окупованих регіонів
11:08
електроенергія
Споживання електрики знижується, потужні електроприлади краще вмикати вдень: ситуація в енергосистемі України 8 серпня
11:05
У липні українські дрони уразили 23,4 тис. ворожих цілей, - Сирський
10:55
Ексклюзив
Людмила Денісова
Правозахисниця Денісова пояснила, чи мусять повертати грошову допомогу сім'ї військових, визнаних померлими або безвісти зниклими, які повернулися з полону живими
10:51
СБУ затримала агента ФСБ, який наводив "шахеди" під час масштабної атаки на Кропивницький 28 липня
10:45
На війні загинула колишня співробітниця Чернігівського музею, бойова медикиня Третьої штурмової Марина Гриценко
10:35
ОСУВ "Хортиця" перейменували на "Дніпро": чому
10:29
війна у Грузії 2008
"Доля Грузії залежить від того, чим завершиться війна в Україні": минає 17 років від початку російсько-грузинської війни
10:03
OPINION
Переговорні гойдалки
10:01
Аналітика
Зброя майбутнього. Інші фізичні принципи
09:57
Apple
Техаська компанія звинуватила Apple у крадіжці технологій для створення Apple Pay
09:51
Армія РФ просунулася в Серебрянському лісництві та ще на двох ділянках, - DeepState
09:24
Ексклюзив
Мирноград
Зараз людей можна вивозити лише "капсулами", але й це ризиковано: журналістка ТК "Орбіта" про ситуацію в Мирнограді
09:21
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 серпня: скільки коштує євро, долар і злотий
09:07
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами: у кількох областях є постраждалі й руйнування
08:33
переговори України з Росією
Білий дім готує тристоронню зустріч Трампа, Зеленського та Путіна, - Суспільне
08:18
Оновлено
Ніколас Мадуро
США пообіцяли винагороду у $50 млн за сприяння арешту президента Венесуели Мадуро. Каракас відреагував
08:16
ЗСУ, ППО
Сили ППО ліквідували 82 зі 108 безпілотників, якими РФ атакувала Україну вночі
08:12
Ексклюзив
Сергій Братчук
Був потужний вибух, йдеться про підстанцію "Титан": Братчук про можливе ураження об'єкта в Криму
08:10
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 147 боїв: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурми
08:06
Дональд Трамп
"Це буде історичний день": Трамп заявив, що Алієв і Пашинян у Білому домі підпишуть мирну угоду та двосторонні угоди зі США
08:05
OPINION
Що робитиме Трамп після 8 серпня?
07:24
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1040 військових, 52 артсистеми та 7 танків
07:14
Огляд
Атомні підводні човни США біля берегів Росії: гра на публіку, чи бажання стримати агресора його ж методами
07:12
"Атеш" провів розвідку заводу з виробництва ЗРК у Москві
06:39
наслідки обстрілу Росією лікарні "Охматдит" 8 липня 2024 року
За час повномасштабної війни РФ пошкодила та зруйнувала понад 2400 об’єктів медичної інфраструктури в Україні
06:28
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план Нетаньягу щодо повного військового контролю над Сектором Гази
06:21
Україна Британія
Британія масово відмовляє українським біженцям у постійному притулку: причина
06:06
Нідерланди
Підпал залізниці під час саміту НАТО у Гаазі: поліція не знайшла доказів причетності іноземної держави
00:03
Трамп і Путін
Трамп спростував, що зустріч із Зеленським є обов’язковою умовою для переговорів із Путіним
2025, четвер
7 серпня
23:13
Оновлено
Руслан Ротань
"Полісся" розгромило "Пакш" у матчі кваліфікації Ліги конференцій
23:04
Оновлено
"Шахтар"
"Шахтар" зіграв внічию з "Панатінаїкосом" у матчі кваліфікації Ліги Європи
22:59
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмови з Мерцом, Макроном, Мелоні та фон дер Ляєн щодо мирного процесу
22:51
Оновлено
Стів Віткофф
"Був вагомий склад учасників": Віткофф провів розмову з безпековими радниками, - Зеленський
22:02
OpenAI
OpenAI запустила потужнішу модель ШІ GPT-5 з безкоштовним доступом для усіх користувачів
21:22
Ексклюзив
РФ пропонує повітряне перемирʼя з забороною ураження цілей на відстані понад 500 км від лінії фронту, - керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Таран
20:44
Ексклюзив
Олександр Мережко
Територіальні поступки в обмін на мир неможливі, - нардеп Мережко
20:44
Оновлено
Володимир Зеленський
"Два двосторонні, один тристоронній": Зеленський заявив, що Україна обговорює формати перемовин з РФ на рівні лідерів
20:25
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з директоркою МВФ Георгієвою нову програму фінансової допомоги та додаткове фінансування ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV