Врожай рису в Японії опинився під загрозою через рекордну спеку

Про це пише Bloomberg.

У ключових регіонах виробництва рису, таких як Тохоку та Хокуріку, липень став найпосушливішим за весь майже 80-річний період спостережень. Цього ж місяця країну охопила потужна хвиля спеки, яка побила кілька температурних рекордів і вразила більшість регіонів.

Такі екстремальні погодні умови, як зауважили у Bloomberg, можуть негативно вплинути на врожай, збирання якого зазвичай починається наприкінці літа. Це відбувається в умовах, коли запаси рису вже виснажені через несприятливу погоду в попередні роки. Існує ризик нового зростання цін, які вже приблизно на 50% вищі, ніж рік тому, що може посилити тиск як на домогосподарства, так і на політичне керівництво.

"Через спеку та посуху майже напевно зменшаться і врожайність, і обсяги постачання", - заявив професор Університету Міяґі, який спеціалізується на аграрній політиці, Казунукі Оідзумі.

Більше того, ризик може поширитися на інші регіони залежно від майбутніх погодних умов, йдеться у листі Міністерства сільського, лісового та рибного господарства. Остаточні обсяги цьогорічного виробництва стануть відомі після збору врожаю восени.

Рисова криза в Японії

Рисова криза в Японії вже дала про себе знати на початку літа. Через рекордне зростання цін деякі школи зменшили кількість днів, коли подавали рис на обід, а магазини й ресторани підняли ціни на страви з рисом. Дефіцит пов'язують із надзвичайно спекотним літом 2023 року, яке призвело до найнижчої врожайності за понад десятиліття.

Ще один слабкий врожай може викликати нову хвилю критики на адресу правлячої Ліберально-демократичної партії, яка вже зазнала історичної поразки на виборах до верхньої палати в липні – зокрема через проблеми з рисом.

Міністерство сільського господарства США, яке займається глобальними прогнозами врожаю, наразі оцінює виробництво рису в Японії у 2025 році на рівні 7,28 млн тонн. Це майже відповідає показнику попереднього року, але все одно стане найменшим врожаєм із 2003 року.

Яка ситуація в інших країнах світу?

Ситуація в Японії разюче відрізняється від світової. У світі пропозиція рису зростає, а ціни знижуються завдяки сприятливій погоді й хорошим врожаям у таких провідних виробників, як Індія. Еталонна ціна на рис в Азії опустилася до найнижчого рівня майже за вісім років, що означає полегшення для мільярдів споживачів.

Японія жорстко контролює імпорт рису, щоб захистити власну галузь. Щороку країна ввозить лише 770 тисяч тонн рису без мит, а на решту імпорту діє тариф у розмірі 2,30 долара за кілограм.

Хоча ціни в супермаркетах наразі дещо знизилися, уряд шукає довгострокові рішення не лише щодо останніх погодних катаклізмів, а й щодо зміни клімату, яка загрожує стабільності рисової галузі у майбутньому.

Антикризові кроки

Цього місяця прем’єр-міністр Сіґеру Ісіба вперше за десятиліття закликав фермерів ігнорувати обмеження на виробництво рису та збільшувати посіви. Уряд створив спеціальну робочу групу та направив водовози для зрошення полів.

Крім того, Японія почала вирощувати рис у регіонах, які раніше вважалися надто холодними для цього. З 2018 року північний острів Хоккайдо стабільно займає друге місце за обсягами виробництва рису, а врожайність там вища, ніж у префектурі Ніїґата – головному виробнику країни.