Вступ України до НАТО буде найважливішим досягненням, - посол Великої Британії в Україні Гарріс

Таку думку висловив дипломат, посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс у етері телеканалу "Еспресо".

"Ми вважаємо, що зараз дуже важливо більше підтримувати ЗСУ для інтеграції до НАТО. Зараз ми створили новий елемент архітектури безпеки Європи, але це тимчасово. Адже ми вважаємо, що вступ України до НАТО буде найважливішим досягненням. Не тільки тому, що Україна належатиме до НАТО, а як сказав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, НАТО сильніше з Україною. Це буде в інтересах безпеки Європи загалом", - заявив він.

Гарріс розповів, яка зараз позиція союзників перед Вашингтонським самітом, і на що можна розраховувати, з точки зору євроатлантичної перспективи України.

"З боку США постійно була така позиція і політика стосовно розподілу відповідальності за безпеку Європи. Це правильно, що американці чекають більшого внеску європейців у безпеку Європи. Я вважаю, що кращий підхід, це вступ найпотужнішої армії Європи, зокрема ЗСУ, в НАТО. Після перемоги, безумовно, залишатиметься загроза від РФ. Ми сказали, що і зараз маємо незламний Альянс з Україною. В майбутньому ми будемо союзниками в рамках НАТО. Україна має мати дуже важливий внесок в безпеку Європи", - резюмував він.