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Вучич оголосив про намір замінити щонайменше половину міністрів уряду після масштабних протестів у Сербії

Марія Науменко
28 січня, 2025 вiвторок
11:02
Світ Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про намір замінити щонайменше половину складу уряду, аби вгамувати майже тримісячні протести, спричинені обвалом даху на залізничному вокзалі в місті Новий Сад, унаслідок якого загинули люди

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Протести, які почалися внаслідок трагедії, переросли у серйозний рух проти президента та його правлячої Прогресивної партії. 

У понеділок, 27 січня, в центрі Белграда зібралися десятки тисяч студентів та прихильників опозиції, блокуючи ключові вулиці, що стало однією з найбільших акцій протесту після подій 1 листопада.

Блокада столиці завершилася, як і планувалося, у вівторок вранці, але в результаті нічного інциденту в Нові-Саді кілька студентів отримали поранення. Конфлікт виник між прихильниками Вучича та активістами, які закликали до нового мітингу в суботу.

У виданні зазначили, що ці протести стали найбільшим викликом для Вучича за останні роки, оскільки президент намагається підтримувати баланс у зовнішній політиці між Росією та Європейським Союзом. Вучич висловив стурбованість, що продовження протестів шкодить економіці країни, зокрема спричинило зниження іноземних інвестицій.

"Будь-яке продовження кризи створює серйозні проблеми в економічному розвитку країни", - наголосив Вучич.

Студенти та представники опозиції звинувачують уряд у зловживаннях та корупції під час реконструкції вокзалу, який відкрили лише кілька місяців до обвалу. Протестувальники вимагають покарання для тих, хто відповідає за ремонтні роботи. Попри 11 арештів та дві відставки міністрів у листопаді, громадський гнів не стих.

Вучич запевнив, що задовольнив всі вимоги протестувальників, включаючи збільшення бюджетного фінансування вищої освіти та повне розкриття інформації про реконструкцію вокзалу. Раніше він також пообіцяв піти у відставку, якщо програє загальнонаціональний референдум щодо його діяльності на посаді лідера країни, проте опозиційні партії вважають це лише політичним маневром.

Натомість сербський президент звинуватив лідерів акцій протесту у зв’язках з іноземними агентами, які, на його думку, прагнуть дестабілізувати країну. Попри зростання протестних настроїв, соціологічні опитування показали, що популярність правлячої партії становить приблизно 48%, що значно перевищує показники опозиції.

Що відомо про трагедію на залізничному вокзалі в місті Новий Сад

1 листопада в сербському місті Новий Сад на залізничному вокзалі обвалилася частина зовнішнього даху, внаслідок чого загинули 14 людей. 

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив, що влада розслідуватиме причини аварії. 

Станцію в Новому Саді відремонтували у 2021 і 2022 роках. Інші незначні роботи тривали до липня цього року. Прокуратура міста в неділю, 3 листопада, заявила, що слідчі допитали 26 людей у зв'язку з аварією, в тому числі міністра транспорту, а також вилучили важливі документи. Ще 14 людей, за інформацією прокуратури, викликали на допит.

3 листопада сотні активістів зібралися в Белграді на акцію протесту. Учасники акції протесту звинуватили владу країни в недбалості й корупції і скандували "Арештуйте (президента Александара) Вучича".

5 листопада міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весич оголосив, що подасть у відставку через обвал даху на залізничному вокзалі. 

Теги:
Новини
Кримінал
політика
Сербія
втручання Росії
акції протестів
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