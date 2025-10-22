"Я не хочу марної зустрічі": Трамп заявив, що не ухвалив остаточного рішення щодо саміту з Путіним

Про це повідомляє Clash Report.

Дональд Трамп сказав, що не хотів би "марної зустрічі" з Володимиром Путіним, і остаточне рішення щодо майбутнього саміту ще не прийнято.

"У цьому напрямку зараз відбувається багато подій. Ми повідомимо вас про подальші кроки протягом наступних двох днів", - зазначив американський президент.

На запитання журналіста, чи вважає Трамп, що шанс на припинення вогню в Україні ще є, лідер США відповів ствердно.

Також він повторив, що Індія не купуватиме надто багато нафти з Росії, і що вона "суттєво скорочує закупівлі".