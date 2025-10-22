"Я не хочу марної зустрічі": Трамп заявив, що не ухвалив остаточного рішення щодо саміту з Путіним
У вівторок, 21 жовтня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це повідомляє Clash Report.
Дональд Трамп сказав, що не хотів би "марної зустрічі" з Володимиром Путіним, і остаточне рішення щодо майбутнього саміту ще не прийнято.
"У цьому напрямку зараз відбувається багато подій. Ми повідомимо вас про подальші кроки протягом наступних двох днів", - зазначив американський президент.
Читайте також: "Ми припинили вісім війн, і дев'ята наближається", - Трамп
На запитання журналіста, чи вважає Трамп, що шанс на припинення вогню в Україні ще є, лідер США відповів ствердно.
Також він повторив, що Індія не купуватиме надто багато нафти з Росії, і що вона "суттєво скорочує закупівлі".
- 21 жовтня стало відомо, що зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним найближчим часом не планується.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.28Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе